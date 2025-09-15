Tenta di uccidere madre e figlio a Collegno, arrestato a Barriera di Milano l'autore del duplice tentato omicidio

È stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato il 35enne che il 3 maggio a Collegno aveva cercato di uccidere madre e figlio, colpiti all’interno della loro abitazione con più coltellate per poi far perdere le proprie tracce.

L’uomo, destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dalla sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torino, era ricercato dagli investigatori subito dopo aver commesso il fatto, riconducibile probabilmente a un presunto credito che il 35enne avrebbe maturato a seguito di una compravendita di droga.

Con l’intento di riscuotere un debito di 20 mila euro, la mattina di sabato 3 maggio l'uomo dopo essersi introdotto nell’appartamento di via Parri armato di coltello da cucina si è messo alla ricerca di uno dei due figli della donna cinquantottenne. Ha colpito con più fendenti prima la madre e poi l’unico figlio presente in casa, intervenuto in sua difesa.

Il figlio della donna, ventottenne, era poi stato costretto ad abbandonare l’abitazione dopo essere stato colpito più volte al petto e al collo.

L’uomo invece, all’arrivo dei carabinieri, si era già dato alla fuga. L’attività di indagine, svolta dalla Sezione Operativa della Compagnia di Rivoli e coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Torino, si è conclusa con la cattura dell’uomo in un appartamento del quartiere Barriera Milano di Torino dopo un periodo trascorso all’estero. Il 35enne era tornato probabilmente per rivedere i propri affetti.