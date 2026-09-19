Un giorno nella Valle di Susa di duemila anni fa, domenica aprono le Ville romane di Almese e Caselette

Un tuffo nel passato al primo secolo dopo Cristo per scoprire da vicino come vivevano gli antichi romani alle porte di Torino. Domenica 27 settembre le Ville romane di Almese e Caselette apriranno eccezionalmente le loro porte ai visitatori, offrendo la possibilità di immergersi nell’atmosfera di due dei più importanti complessi residenziali extraurbani di epoca romana presenti in Piemonte. Attraverso i tour guidati condotti da archeologi esperti e dai volontari dell’associazione Ar.c.A., i partecipanti potranno esplorare le stanze delle dimore e approfondire l'architettura e la cultura romana dell'epoca.

Visite guidate con gli esperti e i funzionari della Soprintendenza

L'evento offrirà un programma ricco di appuntamenti distribuito per tutta la giornata, con aperture previste sia al mattino, dalle ore 10 alle 12.30, sia al pomeriggio, dalle 14.30 alle 18. Presso il sito di Almese la mattinata sarà impreziosita dalla presenza dei funzionari della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, che condurranno direttamente le visite guidate. Le partenze dei gruppi ad Almese si terranno al mattino alle 10 e alle 11.30, per poi riprendere nel pomeriggio alle 14.30 e alle 16. Per quanto riguarda la Villa romana di Caselette, i tour prenderanno il via con partenze cadenzate al mattino alle 10 e alle 11, mentre la sessione pomeridiana proporrà tre turni alle 14.30, 15.30 e 16.30.

Alla scoperta della natura selvatica dell'Area Primavalle

Accanto al patrimonio archeologico, la giornata offrirà una preziosa parentesi naturalistica grazie ai tour gratuiti condotti da una guida esperta nell'Area Primavalle, con punto di ritrovo fissato direttamente alla Villa romana di Caselette e partenze pomeridiane programmate per le 14.30 e le 16. Situata alle pendici del Monte Musinè, l'area costituisce un'oasi xerotermica di straordinaria rilevanza botanica e faunistica che include anche i Laghi Superiore e Inferiore di Caselette, custodendo specie rare e un grado di biodiversità tra i più ricchi dell'intero Piemonte. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Ar.c.A. con il patrocinio dei Comuni di Almese e Caselette, richiede la prenotazione unicamente per i gruppi superiori alle dieci persone.