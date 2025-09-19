Dramma in corso Regina Margherita: schianto tra due auto, una donna scende dalla vettura, viene investita e muore sul colpo

Una persona ha perso la vita questa sera a causa di un incidente automobilistico in tangenziale Nord, all’altezza dello svincolo di corso Regina Margherita.

Erano circa le 21 quando è scattato l’allarme: sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e la polizia stradale. Purtroppo non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.



Secondo le ricostruzioni, un primo schianto è avvenuto tra due autovetture, Toyota Yaris e Emc wawe: un tamponamento di lieve entità. La conducente della Emc, però, scesa dal veicolo è stata investita da un veicolo Toyota corolla che nel frattempo è arrivato sul posto. Nell’impatto, è stato coinvolto anche un altro veicolo: una Renault Clio. La persona investita è una donna di nazionalità cinese di 46 anni, residente a Rivoli, deceduta sul colpo. Feriti lievi gli altri 3 conducenti.



Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico fino all'una di notte.