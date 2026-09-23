A Torino un incontro sui Centri per la famiglia

Sabato 26 settembre alle 10.30, nella sede della Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza, a Torino in via Pianezza 123 (Castello di Lucento), il Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte propone l’incontro «Centri per la famiglia in Italia. Evoluzione, modelli e prospettive future», con la partecipazione di Assunta Morresi, vice capo di gabinetto del Ministero della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti, è prevista l’introduzione di Roberto Gontero, presidente del Forum delle Associazioni Familiari del Piemonte, seguita dalla presentazione dell’associazione ospitante con Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza, e dall’intervento di Assunta Morresi sul tema dei Centri per la famiglia in Italia; il programma prosegue con il punto di vista del Comune di Torino, affidato al sindaco Stefano Lo Russo, quello della Regione Piemonte, un momento di confronto tra il pubblico e i relatori, e le conclusioni di Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari.

Sottolineano gli organizzatori: «L’incontro intende offrire un’occasione di approfondimento e confronto sul ruolo dei Centri per la famiglia, sulla loro evoluzione e sui diversi modelli sviluppati sul territorio nazionale, mettendo a dialogo istituzioni e associazionismo familiare».

Per informazioni: forumfamigliapiemonte5@gmail.com, telefono 338.1474856.