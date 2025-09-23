Bomba carta contro un negozio: paura in Borgo Vittoria

Un forte boato nella notte ha svegliato via Chiesa della Salute: una bomba carta di grosse dimensioni è esplosa ieri sera alle 22.30 davanti alla saracinesca di un parrucchiere all'altezza del civico 31, danneggiando l'ingresso del palazzo e mandando in frantumi i vetri anche degli esercizi commerciali vicini. Gravi danni anche a un'auto parcheggiata proprio lì davanti.

L'esplosione ha inevitabilmente svegliato, o fatto alzare dal divano, i numerosi residenti del quartiere, che a quell'ora erano da poco andati a dormire o guardavano qualcosa in tv: in molti sono così scesi in strada spaventati e incuriositi.