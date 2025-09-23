 / Scuola e formazione

Blitz di Cambiare Rotta al Senato Accademico: "Rompete gli accordi con Israele"

Il gruppo ha interrotto la riunione al Rettorato, l'ultima di Stefano Geuna. Saltato il suo intervento alla conferenza della Notte dei Ricercatori

La protesta in corso in Rettorato

Blitz di Cambiare Rotta nel corso della riunione del Senato Accademico di Unito. L'ultimo alla presenza del Rettore Stefano Geuna, prima del passaggio di consegne a Cristina Prandi.

L'iniziativa arriva all'indomani dello sciopero per Gaza che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, compresi i collettivi studenteschi. La richiesta è quella di rompere gli accordi con Israele. Il gruppo è entrato con bandiere della Palestina e striscioni interrompendo la seduta. 

Il rettore Geuna sarebbe dovuto intervenire durante la conferenza della Notte Europea dei ricercatori, ma al suo posto è intervenuta Elisa Corino, docente della facoltà di Lingue Moderne.

Da.Cap.

