Blitz di Cambiare Rotta al Senato Accademico: "Rompete gli accordi con Israele"

Blitz di Cambiare Rotta nel corso della riunione del Senato Accademico di Unito. L'ultimo alla presenza del Rettore Stefano Geuna, prima del passaggio di consegne a Cristina Prandi.

L'iniziativa arriva all'indomani dello sciopero per Gaza che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, compresi i collettivi studenteschi. La richiesta è quella di rompere gli accordi con Israele. Il gruppo è entrato con bandiere della Palestina e striscioni interrompendo la seduta.

Il rettore Geuna sarebbe dovuto intervenire durante la conferenza della Notte Europea dei ricercatori, ma al suo posto è intervenuta Elisa Corino, docente della facoltà di Lingue Moderne.