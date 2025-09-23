Falchera in festa: un pomeriggio di giochi, musica e teatro di strada

Sabato 27 settembre 2025, piazza Astengo si accenderà con “Falchera in Festa”, un evento pensato per celebrare socialità, cultura e divertimento. L’iniziativa prenderà il via dalle ore 15 e offrirà ai cittadini un pomeriggio ricco di attività per tutte le età.

Tra giochi e stand, i partecipanti potranno godere di momenti di intrattenimento e socialità, culminando con una cena condivisa all’aperto alle 19.45. La giornata si concluderà con un momento speciale: uno spettacolo gratuito, alle 21.15, del Festival Internazionale del Teatro di Strada Lunathica, con la performance del circo-teatro “Circo Paccò”, pronto a stupire il pubblico con acrobazie e magia.