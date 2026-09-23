I giovani amministratori puntano a fare rete e rilanciare la partecipazione Under 35

Tutto parte dal progetto ‘Giovani in Comune!’. Ora che si è concluso, un gruppo di amministratori comunali Under 35 vuole andare avanti nella creazione di un coordinamento che promuova la presenza dei giovani nella politica locale.

A partire dalle elezioni del prossimo anno – che, tra gli altri Comuni, toccheranno proprio Pinerolo, la città più grande del territorio – il gruppo vuole proporre un’iniziativa per aumentare la presenza di candidati Under 35 nelle liste delle amministrative.

E domani, giovedì 24, si terrà un primo incontro, alle 18 nella Società operaia di mutuo soccorso di via Silvio Pellico 19 a Pinerolo.

A far parte di questo gruppo iniziale sono il sindaco di Cercenasco Simone Colmo, il vicesindaco di Cavour Leonardo Crosetti, gli assessori Stefano Bordino (Scalenghe), Marco Cogno (Torre Pellice) e Federico Dattila (Vigone) e i consiglieri Francesco Chiavassa (Scalenghe) e Stefano Hugon (Torre Pellice).

“Abbiamo rivolto l’invito ai giovani amministratori dei 47 Comuni del Consorzio Acea e di altri cinque (Sestriere, Virle Piemonte, Piobesi Torinese, Castagnole Piemonte e Pancalieri, ndr) – precisa Dattila –. L’incontro sarà introdotto dal sindaco di Cercenasco e verranno analizzati i dati della rappresentanza giovanile, con la piattaforma che ho elaborato io”.

Interverranno a seguire il direttore di Youtrend Lorenzo Pregliasco che affronterà il tema della rappresentanza giovanile a livello nazionale ed europeo; Francesca Bastianini, coordinatrice di Loft e del progetto Yepp Pinerolo, che parlerà di politiche giovanili; Edoardo Italia, presidente del Consiglio nazionale dei giovani, organo consultivo della Presidenza del Consiglio; Simone Fissolo, capogruppo dei Moderati in Consiglio a Torino.

“Fissolo presenterà la mozione approvata a Torino per favorire la partecipazione dei giovani nelle liste delle prossime comunali – conclude Dattila –. Anche noi vogliamo lavorare a una proposta simile da portare nei Consigli comunali per sensibilizzare i candidati sindaci del territorio a inserire almeno il 25% di Under 35 nelle loro liste”.

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