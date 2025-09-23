 / Cronaca

Cronaca | 23 settembre 2025, 07:58

Furto da 300 euro alla Coop di Susa, tre giovani arrestati

Colti in flagrante dai carabinieri: alcolici e beni non essenziali tra la refurtiva

Tre giovani sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Susa, squadra radiomobile, subito dopo essere usciti dal supermercato Coop di via Donatori di Sangue, a Susa.

Si tratta di due ragazzi e una ragazza, tutti intorno ai 30 anni e già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. I tre avevano appena sottratto dagli scaffali diversi prodotti, soprattutto alcolici e beni non di prima necessità, per un valore complessivo di circa 300 euro.

Il personale del supermercato, accortosi dell’attività sospetta, ha immediatamente avvisato i carabinieri che sono intervenuti in pochi minuti, bloccando i tre all’esterno del punto vendita.

Arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato in concorso, i giovani hanno avuto destini giudiziari diversi: un 30enne senza fissa dimora è stato condotto in camera di sicurezza, mentre un 29enne di Meana di Susa e una ragazza della zona sono stati posti agli arresti domiciliari. Tutti e tre sono ora in attesa del processo per direttissima davanti al tribunale di Torino.

Redazione

