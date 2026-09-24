Cantucci di Pace: la campagna di Emergency per le madri in zona di guerra arriva in Piemonte

Per celebrare la Giornata del Dono, dal 2 al 4 ottobre EMERGENCY sarà in 30 località della regione Piemonte con la vendita dei "Cantucci di Pace". Grazie al lavoro di oltre 2.200 volontari in 20 regioni, i tipici biscotti toscani saranno il cuore di una raccolta fondi a sostegno della salute materno-infantile in tre Paesi tra i più martoriati al mondo: Gaza, Sudan e Afghanistan.

Nei contesti di guerra la gravidanza diventa un fattore di alto rischio. La distruzione dei sistemi sanitari, lo sfollamento forzato, la malnutrizione, la mancanza di acqua potabile e l'instabilità continua, aumentano il rischio di complicanze e rendono spesso impossibile accedere a cure prenatali e post-natali essenziali. In questi contesti, patologie curabili diventano potenzialmente letali. In Afghanistan, nel Centro di maternità di Anabah gestito da EMERGENCY, oltre l'80% delle gravidanze seguite è oggi ad alto rischio. E così in Sudan. A Gaza oggi vivono circa 50mila donne incinte in un sistema sanitario ormai quasi completamente distrutto.

A Torino

3 ottobre | 09:00 – 18:00

Mercato della Crocetta

3 ottobre | 09:00 – 18:00

Mercato Corso Racconigi

3 ottobre | 09:00 – 18:00

Mercato Corso Sebastopoli

2 ottobre | 11:00 – 17:30

Via Po 36, fronte Tiger

2 ottobre | 09:30 – 17:30

Piazza Massaua 5

4 ottobre | 10:00 – 14:00

Via Garibaldi, angolo Piazza Statuto

2 ottobre | 09:00 – 14:00

Via Cherasco 24, fronte Ospedale San Lazzaro

3 ottobre | 09:00 – 18:00

Mercato Piazza Madama Cristina