Manifestazione "Sì tav", Cisl Torino e Piemonte aderiscono: "Una scelta di coerenza, non di parte"

“La Cisl sarà in piazza domani a Torino, come a novembre del 2018 e ad aprile del 2019, per ribadire ancora una volta il pieno sostegno alla realizzazione della Tav e per dire no alla violenza”. Così i Segretari generali di Cisl Torino e Piemonte, Giuseppe Filippone e Luca Caretti annunciano la loro adesione e quella della Cisl alla manifestazione “No alla violenza, Sì alla Tav”, in programma domani, domenica 27 settembre, in Piazza Palazzo di Città, sotto la Mole.

“La nostra partecipazione, assolutamente autonoma ed equidistante da tutte le forze politiche – aggiungono Filippone e Caretti – è dettata principalmente da due ragioni. La prima: la violenza non può avere cittadinanza nel confronto democratico. Il dissenso è legittimo, la violenza mai. La seconda: la Tav è un’opera strategica per il Piemonte e per il Paese. Significa lavoro, imprese, competitività, collegamento con l’Europa. Per questo, coerentemente con tutte le altre iniziative del passato a cui abbiamo aderito, partecipiamo alla manifestazione di domani per ribadire la nostra posizione”.