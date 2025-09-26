Venerdì sul Torinese ancora un po' di piogge, poi bel tempo da domenica

La circolazione depressionaria insisterà sulle nostre regioni ancora per oggi e domani, dopo verrà riassorbita dal flusso occidentale lasciando spazio ad un aumento di pressione che garantirà tempo più stabile a partire da domenica.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 26 settembre.

Il cielo sarà in prevalenza molto nuvoloso o coperto, in particolare sui settori alpini settentrionali e valle d'Aosta, dove continuerà a piovere con una nuova intensificazione dei fenomeni in serata. Altrove non sono previsti fenomeni significativi se non in serata.

Le temperature sono ancora sotto la media del periodo, con massime che causa anche copertura nuvolosa non andranno oltre i 14/15 °C. Venti ancora deboli settentrionali.

Sabato 27 settembre.

Qualche residuo piovasco nella notte, poi il sole farà capolino dalla tarda mattinata. al pomeriggio possibile ancora qualche isolato piovasco sui rilievi.

Temperature ancora sotto la media ma in rialzo nelle massime grazie al maggior soleggiamento, con valori fino a 18/19 °C, mentre le minime saranno comprese tra 11 e 12 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Da domenica 28 settembre.

La pressione atmosferica si alzerà quel tanto che basta a rendere il tempo più stabile e soleggiato almeno per 2/3 giorni, con conseguente aumento delle temperature fino a valori gradevoli e in media con il periodo. Da metà settimana possibile nuovo peggioramento.

