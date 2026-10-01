Almaviva lancia Ultra, nuovo framework Ai strategico del gruppo

(Adnkronos) - Almaviva lancia Ultra, il suo nuovo framework AI. Il Gruppo così inaugura un approccio strategico che integra e valorizza le diverse tecnologie e competenze sviluppate negli anni, a livello globale da tutte le società del Gruppo, nel campo dell’AI e dei dati. Una visione unica declinata per i diversi mercati e settori mission critical presidiati, con l'obiettivo di tradurre l'intelligenza artificiale dell'azienda (come i modelli Velvet e le piattaforme Giotto e Aiwave) in un valore aggiunto concreto e misurabile. L'annuncio è avvenuto al convegno "Valore Ai - Autonomia strategica, innovazione, ecosistema: dalla visione all’azione".

Presente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica, Alessio Butti, intervenuto dopo il saluto di apertura dell’amministratore delegato di Almaviva Group, Marco Tripi. Tra gli ospiti: Valeria Vittimberga, direttore generale di Inps; Marcello Fiori, direttore generale di Inail; Cristiano Cannarsa, ad di Sogei; Paolo Cotti Cometti, head of software & innovation di Cineca; Domenico Scida, chief technology, innovation & digital officer del Gruppo Fs; Mario Nobile, direttore generale Agid; Gianluigi Greco, rettore Università della Calabria e presidente del Comitato Nazionale Ai; Maurizio Trapanese, dirigente area digitalizzazione procurement e patrimonio Aifa; Eugenio Di Sciascio, assessore sviluppo economico e lavoro Regione Puglia e Andrea Urbani, direttore salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. In chiusura dei lavori, l’intervento di Valeria Sandei, chief global Ai officer di Almaviva Group e president & ceo di Almawave Labs.

"L'Ai è elemento centrale della nostra offerta, che si rafforza oggi con il lancio di Ultra, il framework che racchiude la nostra visione a 360° sull'Ai", ha affermato l’amministratore delegato di Almaviva Group, Marco Tripi. "Almaviva è una realtà italiana dalla presenza globale, con sguardo e orizzonte sempre più internazionale in settori mission critical. Le nostre tecnologie sono protagoniste in tutti i mercati evoluti dove siamo presenti, dal Nord al Sud America, fino ad Africa, Europa e Asia. Oggi alle aziende e alla Pa interessa tradurre in valore misurabile il loro impatto ed è questa l’ottica, concreta e pragmatica, con cui lavoriamo". Per Valeria Sandei, chief global Ai officer di Almaviva Group e president & ceo di Almawave Labs, "con Ultra mettiamo a sistema ricerca, piattaforme proprietarie, asset, architetture, partnership internazionali e soluzioni verticali per ogni dominio, con regole chiare su dati, sicurezza e responsabilità delle decisioni". Una visione modulare "con la quale l'Ai può rispondere alla pluralità delle esigenze del mercato, dall’infrastruttura alle applicazioni verticali. Perché la sfida nel mercato dell'Ai sarà vinta da chi è in grado di gestire tecnologia sovrana, per governarla davvero, con capacità innovativa e pieno controllo dei dati utilizzati a tutti i livelli".