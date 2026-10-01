Butti: "Per gigafactory Ai, Genova ha carte in regola per far parte della squadra"

(Adnkronos) - "Io sono stato alcuni mesi fa a Genova e ho constatato l'esistenza di un ecosistema Ai straordinario. Come sapete il Governo è molto impegnato nell'elaborazione della proposta" per la gigafactory "e la gara è aperta a livello europeo". Lo ha detto il sottosegretario della presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Alessio Butti, a margine dell'evento 'Valore Ai' di Almaviva a Roma.

Butti ha risposto così a una domanda sulla squadra italiana della candidatura per ospitare una gigafactory Ai europea. L'approccio italiano prevede una struttura 'distribuita' in diverse città e tra le candidate (oltre a un grande campus Eni in Lombardia, a quanto risulta infrastruttura al centro del progetto) c'è proprio Genova, e il sottosegretario ne ha sostenuto la candidatura negli scorsi mesi.

Il governo, ha spiegato Butti, ha "voluto puntare a un livello un pochino più ambizioso, che non fosse la dimensione medium ma quella large" delle gigafactory europee. "Per quanto riguarda la gigafactory, io penso che Genova abbia le carte in regola per potersi inserire in questo contesto, assolutamente virtuoso, che racconta cose belle di questo Paese".