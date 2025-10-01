Sumud flotilla, anche Torino in piazza dopo l’intervento di Israele

Erano attese, ma non si aveva la certezza di quando si sarebbero verificate. Anche a Torino (come in altre città italiane) nella serata di oggi si sono sviluppate nelle vie del centro manifestazioni spontanee a sostegno della Sumud Flotilla dopo che l’intervento della Marina di Israele ha intercettato la missione pacifista che voleva portare aiuti a Gaza rompendo il blocco navale.

Dalla piazza del Comune a via Po

Dalla piazza del Comune a via Po, sono molte le persone che si sono ritrovate in centro per protestare contro la decisione dello Stato di Israele.

Manifestazioni che si sommano alle contestazioni di oggi in occasione della cerimonia di insediamento della nuova rettrice di Unito, Cristina Prandi, alle occupazioni e alle proteste degli studenti e allo sciopero della scorsa settimana.

Timori per la manifestazione di venerdì

Un clima che andrà scaldandosi in vista di venerdì, quando era già in programma la manifestazione degli studenti, cui si aggiungeranno anche gli esponenti di sindacati come Cgil e Fiom. Il tutto mentre, alle Ogr, saranno ospiti l'imprenditore Usa Jeff Bezos e la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen.