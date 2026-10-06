Andezeno torna a profumare di bagna cauda: domenica la 51esima Sagra del Cardo

Quando ottobre arriva sulle colline torinesi, a tavola tornano alcuni dei sapori che più raccontano il Piemonte. E ad Andezeno, piccolo centro a pochi chilometri da Torino, la tradizione si rinnova con una manifestazione che ormai è diventata un appuntamento fisso dell'autunno. È la 51ª edizione della Sagra del Cardo, della Cipolla e della Bagna Cauda, in programma domenica 11 ottobre 2026, con un'anteprima già sabato sera.

Protagonisti saranno ancora una volta i prodotti agricoli del territorio: il cardo diritto bianco avorio, la cipolla piattellina denominata "la bionda" e, naturalmente, la bagna cauda, uno dei piatti simbolo della cucina piemontese. Una festa di paese che mette insieme gastronomia, agricoltura, musica e iniziative per grandi e piccoli.

Sabato sera si comincia a tavola

Il primo assaggio della sagra arriverà già sabato 10 ottobre, quando dalle 19.30 saranno aperti gli stand gastronomici dedicati alle degustazioni. Il momento clou sarà però la domenica, quando Andezeno si trasformerà per un'intera giornata in una vetrina dei prodotti locali. La mostra mercato porterà nelle vie del paese cardi, cipolle piattelline, zucche ornamentali e commestibili e altre specialità del territorio.

E per chi vorrà sedersi a tavola, naturalmente, ci sarà la possibilità di gustare la bagna cauda anche sul posto. Per il pranzo è richiesta la prenotazione, al numero 391.4961460.

Non solo bagna cauda: un paese in festa

La 51ª edizione non sarà però soltanto una festa gastronomica. Durante la giornata sono previsti intrattenimenti musicali, concerti di strada, giochi in legno e attività per bambini, insieme all'esposizione delle macchine agricole e a una serie di mostre e iniziative culturali.

Ci saranno anche un laboratorio dedicato al tomino e uno al grissino, mostre d'arte e fotografiche, un'esposizione dei disegni realizzati dai bambini del paese, un banco di beneficenza e la possibilità di visitare villa Balbiano. Per i più piccoli e per chi vuole cimentarsi in qualche attività diversa dal solito sono previste anche piccole partite di minigolf.

E ad Andezeno tornano anche le zucche

La domenica della sagra sarà inoltre l'occasione per visitare la Casa delle Zucche, in corso Vittorio Emanuele 69, che quest'anno raggiunge la 34ª edizione.

Accanto alla tradizionale esposizione, arriva una novità: il Campo della Biodiversità, uno spazio nel quale la natura diventa protagonista. Per visitarlo è necessaria la prenotazione, mentre l'ingresso alla Casa delle Zucche è libero. La struttura resterà aperta fino a metà dicembre, permettendo così di prolungare nel tempo l'appuntamento con uno dei luoghi più caratteristici legati alla tradizione agricola di Andezeno.