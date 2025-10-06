 / Cronaca

59enne grave al Cto dopo un incidente mentre si allenava in bici a San Gillio

L'uomo è stato elitrasportato in ospedale. Sul posto oltre ai sanitari anche i carabinieri di Rivoli per rilievi

59enne ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 6 ottobre 2025, mentre si allenava con la sua bici sulla provinciale 180 a San Gillio. 

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe schiantato contro un'auto e nell'impatto l'uomo è andato in arresto cardiaco.  Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanze e elisoccorso.  Sono intervenute prima l'ambulanza di base e la medicalizzata, successivamente l'uomo, intubato, è stato trasportato  all'Ospedale CTO di Torino con il servizio regionale di Elisoccorso.

L'uomo è in codice rosso e resta in pericolo di vita. 

Sul posto anche i carabinieri di Rivoli per gli accertamenti. 

