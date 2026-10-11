Aggredisce un medico al pronto soccorso del San Giovanni Bosco: arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi presso il nosocomio San Giovanni Bosco, un 36enne italiano per lesioni a personale sanitario e socio-sanitario. Lo stesso è stato indagato anche per il reato di interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Al pronto soccorso del San Giovanni Bosco

L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco a seguito della segnalazione di un paziente molesto che aveva aggredito un medico, hanno individuato e arrestato l’uomo.

Il trentaseienne stava effettuando la visita in ambulatorio quando ha iniziato a dare in escandescenza, minacciando e aggredendo il medico.

36enne sotto l'effetto di sostanza alcoliche

Al termine degli accertamenti, l’uomo, in evidente stato psicofisico alterato riconducibile all’abuso di sostanze alcoliche, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei confronti del 36enne il Questore di Torino ha emesso un avviso orale con prescrizioni.