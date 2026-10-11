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Cronaca | 11 ottobre 2026, 10:42

Aggredisce un medico al pronto soccorso del San Giovanni Bosco: arrestato

Le manette scattate per un 36enne visibilmente ubriaco

L'ospedale San Giovanni Bosco di Torino

L'ospedale San Giovanni Bosco di Torino

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi presso il nosocomio San Giovanni Bosco, un 36enne italiano per lesioni a personale sanitario e socio-sanitario. Lo stesso è stato indagato anche per il reato di interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Al pronto soccorso del San Giovanni Bosco

L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco a seguito della segnalazione di un paziente molesto che aveva aggredito un medico, hanno individuato e arrestato l’uomo.

Il trentaseienne stava effettuando la visita in ambulatorio quando ha iniziato a dare in escandescenza, minacciando e aggredendo il medico.

36enne sotto l'effetto di sostanza alcoliche

Al termine degli accertamenti, l’uomo, in evidente stato psicofisico alterato riconducibile all’abuso di sostanze alcoliche, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nei confronti del 36enne il Questore di Torino ha emesso un avviso orale con prescrizioni.

redazione

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