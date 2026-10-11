Incidente Pragelato, non ce l'ha fatta la 17enne gravemente ferita

Ha avuto conseguenze drammatiche l'incidente avvenuto poco prima dell'alba a Pragelato, lungo la Strada Provinciale 13 del colle di Sestriere.

Condizioni fin da subito disperate

Ha perso la vita Alice Moriena, di San Secondo Pinerolo, la più grave delle 5 persone ferite. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate: rianimata a lungo dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, era stata poi trasportata in ambulanza all'ospedale di Pinerolo in codice rosso. Poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere

L'impegno nella parrocchia San Lazzaro

La giovane era molto attiva nella parrocchia di San Lazzaro a Pinerolo, dove oggi in tanti la piangono, assieme a parenti e familiari.

L'altro ragazzo ricoverato in codice rosso non sembra invece in pericolo di vita: il 27enne è stato stabilizzato per via di un trauma cranico e della frattura di un braccio, mentre non destano preoccupazione gli altre tre giovani, che hanno riportato solo ferite lievi.