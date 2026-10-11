Reati transfrontalieri e documenti falsi, 10 arresti in 11 giorni a Bardonecchia

Nel corso dei servizi di vigilanza e controllo effettuati presso i valichi transfrontalieri di competenza, i poliziotti del Settore di Polizia di Frontiera di Bardonecchia ha proceduto a mirati accertamenti nei confronti di persone e veicoli in transito.

L’attività di controllo ha richiesto l’impiego delle ordinarie procedure di verifica documentale e degli strumenti disponibili agli operatori, consentendo di approfondire le situazioni ritenute meritevoli di ulteriore accertamento e di procedere, ove necessario, ai successivi riscontri presso le competenti banche dati e attraverso i canali di cooperazione di polizia.

Nello specifico, nell’arco temporale compreso fra il 25 settembre ed il 6 ottobre, si è proceduto all’arresto di 7 soggetti per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, e di un soggetto a carico del quale pendevano due catture in esecuzione di due diverse ordinanze di custodia cautelare. Al contempo, veniva eseguito a carico di un soggetto marocchino un ordine di carcerazione per l’espiazione di anni 3, mesi 10 e giorni 14 di reclusione.

Da ultimo, il Settore ha eseguito l’arresto di un cittadino italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena complessiva di anni 4, mesi 2 e 13 giorni di reclusione e arresto.