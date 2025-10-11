 / Cronaca

11 ottobre 2025

Corteo pro Pal, imam di via Saluzzo: "7 ottobre risultato di 80 anni di occupazione e di 11 guerre"

Così Mohamed Shahin, oggi presente alla manifestazione partita da piazza Castello

Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo

E’ stato scritto che giustifico quello che è successo il 7 ottobre, ma la mia risposta è chiara: non posso parlare solo del 7 ottobre perché il 7 ottobre e’ il risultato di 80 anni di occupazione e di 11 guerre successe prima di quella data”. Così a margine della manifestazione pro Palestina partita da piazza Castello, Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo, interpellato sulle polemiche sollevate a seguito di alcune sue dichiarazioni durante i cortei dei giorni scorsi.

Il grazie ai manifestanti italiani

 Dal microfono, poi, durante il corteo l’imam ha ringraziato “tutti gli italiani che sono rimasti umani in causa giusta, quella per la Palestina libera. Ancora volta - ha concluso - siamo qui in piazza dalla parte giusta, con la verità del popolo palestinese”.

