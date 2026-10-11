A Portici di Carta lunghe code per il "Buono da leggere"

Due giorni di code in piazza San Carlo per ritirare il “Buono da leggere” della Regione Piemonte. Grande partecipazione a Portici di Carta per l’iniziativa che mette a disposizione 2.000 buoni da 10 euro, per un investimento complessivo di 20 mila euro, destinati all’acquisto di libri presso le librerie presenti alla manifestazione. Un risultato che testimonia l’interesse per la lettura e il valore di un’iniziativa che sostiene concretamente lettori e librai.

«Vedere le persone mettersi in fila per acquistare un libro è una delle immagini più belle che Portici di Carta potesse regalarci – dichiara l’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli – È la dimostrazione che quando la cultura incontra le persone e diventa accessibile, la risposta arriva. Con questo buono abbiamo voluto offrire un’opportunità concreta per avvicinarsi alla lettura e sostenere le nostre librerie. Dietro ogni buono c’è un libro da scegliere, una storia da scoprire e, magari, un nuovo lettore. È questo il risultato che ci rende particolarmente soddisfatti».

