"Vannacci come Charlie Kirk": scritte contro il leader di FN in via Pietro Micca

Futuro Nazionale condanna con fermezza la scritta «Vannacci come Charlie Kirk», comparsa in vernice rossa nella notte su una parete della chiesa di San Tommaso, in via Pietro Micca, a pochi passi da piazza Castello. Il riferimento è a Charlie Kirk, attivista politico americano assassinato il 10 settembre 2025 durante un evento pubblico.

Interviene Enrico Forzese, vicario regionale e coordinatore provinciale del partito: "Accostare il nome di Roberto Vannacci a quello di una persona uccisa rappresenta un messaggio grave e inquietante, che non può essere liquidato come una semplice provocazione. La comparsa della scritta, nel cuore storico di Torino e su uno degli edifici religiosi più antichi della città, assume una gravità ulteriore per il luogo scelto. Colpire un luogo di culto con messaggi di questo genere significa alimentare un clima di intimidazione che deve essere respinto senza ambiguità".

La vicenda si inserisce in un contesto cittadino caratterizzato da forti tensioni politiche. Proprio Futuro Nazionale, nei giorni scorsi, ha organizzato una passeggiata futurista a Borgo Vittoria per denunciare il degrado e contestare l’operato dell’amministrazione Lo Russo. Ieri sera, 10 ottobre, il centro cittadino è stato inoltre attraversato da una manifestazione a sostegno della Palestina con circa 10 mila partecipanti.

"Futuro Nazionale chiede che l’episodio venga accertato e che i responsabili siano individuati, attraverso le verifiche delle autorità competenti. Non accetteremo che l’intimidazione diventi uno strumento ordinario del confronto politico. Torino ha bisogno di sicurezza, rispetto e libertà di espressione, non di messaggi che evocano assassinii e alimentano l’odio. Ci aspettiamo la piena solidarietà di tutte le forze politiche al generale Vannacci", conclude Enrico Forzese, vicario regionale e coordinatore provinciale del partito.