Metro, tornati a funzionare regolarmente ascensori e scale mobili

Ieri un problema elettrico a Porta Nuova aveva creato problemi e disservizi

Risolto definitivamente il problema verificatosi ieri

GTT ha ripristinato tutti gli impianti di risalita coinvolti nell’anomalia elettrica verificatasi ieri nella stazione metropolitana di Porta Nuova, dovuta a fattori esterni non riconducibili a GTT.

80 scale mobili e diversi ascensori

Nel complesso sono state interessate 80 scale mobili e diversi ascensori. Per quanto riguarda gli ascensori, tutti quelli coinvolti sono stati riavviati; 4 hanno richiesto interventi di manutenzione successiva per garantirne il pieno funzionamento ma sono stati ripristinati comunque in poche ore grazie all'intervento tempestivo delle squadre di manutenzione.

Manutenzioni più approfondite

Delle 80 scale mobili, la gran parte sono state riavviate nell'immediato; 38 hanno necessitato dell’intervento diretto dei tecnici per il riavvio. Alcune sono state oggetto di manutenzioni più approfondite per assicurare la completa efficienza.

Tutti gli impianti sono ora regolarmente funzionanti.

