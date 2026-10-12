Area X, a Torino quattro mesi di eventi per imparare a proteggere il futuro

Benessere e rapporto con il digitale, sport e prevenzione, sicurezza online, sostenibilità, educazione finanziaria e assicurativa. Da ottobre 2026 a gennaio 2027 Area X, lo spazio esperienziale di Intesa Sanpaolo Protezione nel cuore di Torino, propone un nuovo calendario di appuntamenti aperti alla città, pensati per avvicinare adulti, giovani, famiglie e scuole ai temi della prevenzione, della consapevolezza e della protezione, attraverso esperienze multimediali e interattive.

L’iniziativa - che ha come obiettivo quello di raccontare l’assicurazione non soltanto come tutela di fronte agli imprevisti, ma come strumento capace di accompagnare le persone nei propri progetti e nelle scelte per il futuro - conferma anche il forte legame del Gruppo Intesa Sanpaolo con Torino, contribuendo alla diffusione in città della cultura finanziaria, assicurativa e della protezione. Dal 2019 ad oggi, Area X ha già coinvolto 14 mila visitatori e generato circa 7 milioni di visualizzazioni di contenuti digitali.

Il nuovo palinsesto si sviluppa nell’arco di quattro mesi, alternando talk e incontri di approfondimento ad attività più esperienziali rivolte ai bambini e alle famiglie. Tutte le iniziative sono in presenza, ad ingresso gratuito e prenotabili al seguente link: https://www.areax.info/.

Il programma rafforza la vocazione di Area X come luogo aperto alla città, nel quale divulgazione, tecnologia ed esperienza diretta diventano strumenti per rendere accessibili temi che incidono concretamente sulla vita delle persone: salute e promozione di stili di vita sani, innovazione, sostenibilità e capacità di affrontare gli imprevisti. Un’attenzione particolare è rivolta anche alle scuole secondarie di secondo grado di Torino e provincia, coinvolte in percorsi di educazione assicurativa che uniscono esperienze interattive, lezioni e project work.

Area X di Intesa Sanpaolo Protezione è in Via San Francesco d’Assisi 12 a Torino.