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Eventi | 12 ottobre 2026, 07:15

Bossolasco in festa con la tradizionale castagnata

Caldarroste, Zuppa di Trippa e Ceci, Musica Itinerante e Bancarelle per le Vie del Paese

Bossolasco in festa con la tradizionale castagnata

Domenica 18 ottobre 2026, il borgo di Bossolasco (CN) si anima con la tradizionale Castagnata d’Autunno, una giornata ricca di sapori, musica e colori, aperta a tutti.

In Piazza XX Settembre, di fronte alla chiesa di San Giovanni Battista dalle ore 12.00 fino al tardo pomeriggio, si potranno gustare le caldarroste appena sfornate e l’irresistibile zuppa di trippa e ceci, anche di soli ceci, preparata secondo ricetta della tradizione locale.

È possibile ritirare la minestra anche da asporto in appositi contenitori, oppure in recipienti di proprietà.

Per le vie del paese sarà inoltre possibile passeggiare tra le bancarelle di prodotti tipici, oggettistica e artigianato locale, per scoprire sapori genuini e creazioni uniche, frutto del lavoro di artigiani e produttori del territorio.

A rendere la giornata ancora più speciale, un gruppo canoro itinerante allieterà i presenti con musica dal vivo, spostandosi tra le vie del centro storico per portare allegria e coinvolgimento a grandi e piccini.

Un evento imperdibile per chi ama le tradizioni, i sapori autentici e le atmosfere calde dell’autunno langarolo.

Sito web: www.visitbossolasco.it.

Per informazioni: info@visitbossolasco.it - Tel. + 39 348-6817531.

I.P.

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