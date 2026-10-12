Alla scoperta della Luna, Torino e Lussemburgo insieme per realizzare i nuovi rover

Insieme per scoprire ancora più cose sulla Luna. E' questo l'obiettivo del memorandum of understanding firmato oggi dalla torinese Altec e ispace-Europe, entità europea con sede in Lussemburgo. Altec, che ha il suo quartier generale nell'area di corso Marche dove sta nascendo la Città dell'aerospazio, è centro italiano di eccellenza per i servizi di ingegneria e logistica a supporto delle operazioni spaziali e delle missioni di esplorazione planetaria e - insieme - le due realtà uniranno le forze per esplorare possibili forme di collaborazione nell’ambito dei test di rover lunari, delle simulazioni di missione e della formazione operativa.

Come essere sulla Luna

In concreto, si valuteranno le opportunità per l’utilizzo da parte di ispace-Europe delle strutture di Altec per simulare le operazioni dei rover in ambienti analoghi a quello lunare. La collaborazione potrà comprendere test funzionali di piattaforme rover lunari e dispositivi ausiliari, simulazioni di missione, prove operative, attività di verifica e validazione a livello di sottosistema e di sistema, nonché campagne mirate di formazione e certificazione per il team di ispace-Europe dedicato alle operazioni di missione lunare.

Centro di simulazione

Altec è una società pubblico-privata partecipata da Thales Alenia Space e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Dal 2019, ALTEC gestisce il Rover Operations Control Centre (ROCC), il centro di controllo della missione ESA ExoMars, attualmente utilizzato per i test a terra dei sistemi del rover. Altec sta inoltre sviluppando un nuovo Lunar Simulation Centre, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dedicato alla simulazione e ai test di missioni robotiche di esplorazione lunare e alle relative attività operative. La nuova struttura offrirà ambienti analoghi e capacità dedicate al supporto dei test e della validazione di tecnologie, sistemi e concetti operativi per future missioni lunari, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’Italia nell’esplorazione planetaria.



“Questo accordo con ispace-Europe rappresenta un’opportunità per valorizzare l’esperienza di Altec nelle operazioni delle missioni planetarie e sviluppare ulteriormente le nostre capacità a supporto

della futura esplorazione lunare - dice Vincenzo Giorgio, amministratore delegato di Altec -. Lo sviluppo del nostro nuovo Lunar Simulation Centre, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, offrirà una piattaforma importante per le attività di test, simulazione e supporto operativo delle missioni lunari robotiche. Siamo lieti di esplorare insieme a ispace-Europe come queste capacità possano supportare lo sviluppo, la validazione e le operazioni delle tecnologie per rover lunari e contribuire al rafforzamento dell’ecosistema europeo dell’esplorazione lunare”.