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Economia e lavoro | 12 ottobre 2026, 09:28

Alla scoperta della Luna, Torino e Lussemburgo insieme per realizzare i nuovi rover

Siglato un memorandum of understanding tra la Altec e ispace-Europe: collaborazione per fare test, simulazioni e formazione operativa

Collaborazione internazionale per l'esplorazione della Luna

Collaborazione internazionale per l'esplorazione della Luna

Insieme per scoprire ancora più cose sulla Luna. E' questo l'obiettivo del memorandum of understanding firmato oggi dalla torinese Altec e ispace-Europe, entità europea con sede in Lussemburgo. Altec, che ha il suo quartier generale nell'area di corso Marche dove sta nascendo la Città dell'aerospazio, è centro italiano di eccellenza per i servizi di ingegneria e logistica a supporto delle operazioni spaziali e delle missioni di esplorazione planetaria e - insieme - le due realtà uniranno le forze per esplorare possibili forme di collaborazione nell’ambito dei test di rover lunari, delle simulazioni di missione e della formazione operativa.

Come essere sulla Luna

In concreto, si valuteranno le opportunità per l’utilizzo da parte di ispace-Europe delle strutture di Altec per simulare le operazioni dei rover in ambienti analoghi a quello lunare. La collaborazione potrà comprendere test funzionali di piattaforme rover lunari e dispositivi ausiliari, simulazioni di missione, prove operative, attività di verifica e validazione a livello di sottosistema e di sistema, nonché campagne mirate di formazione e certificazione per il team di ispace-Europe dedicato alle operazioni di missione lunare. 

Centro di simulazione

Altec è una società pubblico-privata partecipata da Thales Alenia Space e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Dal 2019, ALTEC gestisce il Rover Operations Control Centre (ROCC), il centro di controllo della missione ESA ExoMars, attualmente utilizzato per i test a terra dei sistemi del rover. Altec sta inoltre sviluppando un nuovo Lunar Simulation Centre, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dedicato alla simulazione e ai test di missioni robotiche di esplorazione lunare e alle relative attività operative. La nuova struttura offrirà ambienti analoghi e capacità dedicate al supporto dei test e della validazione di tecnologie, sistemi e concetti operativi per future missioni lunari, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’Italia nell’esplorazione planetaria.

Questo accordo con ispace-Europe rappresenta un’opportunità per valorizzare l’esperienza di Altec nelle operazioni delle missioni planetarie e sviluppare ulteriormente le nostre capacità a supporto
della futura esplorazione lunare - dice Vincenzo Giorgio, amministratore delegato di Altec -. Lo sviluppo del nostro nuovo Lunar Simulation Centre, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana, offrirà una piattaforma importante per le attività di test, simulazione e supporto operativo delle missioni lunari robotiche. Siamo lieti di esplorare insieme a ispace-Europe come queste capacità possano supportare lo sviluppo, la validazione e le operazioni delle tecnologie per rover lunari e contribuire al rafforzamento dell’ecosistema europeo dell’esplorazione lunare”.

Massimiliano Sciullo

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