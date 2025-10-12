No alle strisce blu in Circoscrizione 7: "Ma lavoriamo su parcometri più moderni"

Nessuna estensione delle strisce blu in Circoscrizione 7. La conferma è arrivata durante l’ultima commissione Viabilità della Circoscrizione 7, dove è stato ribadito il “no” all’ampliamento. A chiederlo, tra gli altri, il consigliere della Lega, Daniele Moiso.

Digitalizzazione

Comune e Gtt hanno invece sottolineato come la priorità sia rendere più agevole e trasparente il sistema di sosta, puntando sulla digitalizzazione e sull’utilizzo della app SostApp, che permette di pagare senza commissioni, fermare il pagamento in anticipo per non sprecare denaro, o prolungare la sosta se necessario. "L’obiettivo è alleggerire la pressione sui parcometri e dare un servizio più pratico agli automobilisti", spiegano da Gtt.

Addio vecchi parcometri

Allo stesso tempo è previsto un intervento di sostituzione dei parcometri più datati, per aumentarne l’affidabilità. Sul tema ha preso parola anche il vicepresidente della Circoscrizione 7, Ernesto Ausilio, che ha avanzato una proposta specifica: "Per gli anziani, che spesso non si sentono sicuri nell’uso delle app o del bancomat, servirebbe un cambiamonete integrato".

Controlli sui bus

Sul fronte dei controlli sui mezzi pubblici, chiesti dalla capogruppo di Fdi Patrizia Alessi, Gtt ha ricordato di operare su 80 linee, con particolare attenzione alle più complesse come la 4 e la 51. Da qualche mese particolarmente attenzionate. I controlli, sempre più frequenti anche in orario serale, hanno prodotto un aumento del numero di passeggeri in regola e contribuito a rendere i viaggi più confortevoli. Ad oggi, circa il 40% delle sanzioni viene pagato direttamente a bordo.