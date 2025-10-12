"La Zanzara" dalla radio al teatro: Cruciani e Parenzo portano sul palco la trasmissione più irriverente d’Italia

Dopo aver incendiato le onde di Radio 24 e conquistato il titolo di podcast più ascoltato d’Italia, La Zanzara approda a teatro. Il 16 ottobre Giuseppe Cruciani e David Parenzo saranno al Teatro Alfieri con La Zanzara Show, uno spettacolo dal vivo che promette di mantenere intatta la carica provocatoria e satirica del programma cult.

Tra ironia, dibattiti incandescenti e ospiti a sorpresa, il duo più discusso dell’etere porterà in scena uno show “senza filtri”, dove il politicamente corretto viene ribaltato e la libertà di parola regna sovrana. “Non interpretiamo un ruolo, siamo drammaticamente veri e per questo onesti”, afferma Cruciani. Parenzo rilancia: “Il mondo è in subbuglio... e noi ci mettiamo del nostro per aumentare la confusione!”.

Prodotto da Vera Produzione e diretto da Paolo Ruffini, lo spettacolo trasforma il format radiofonico in un evento teatrale interattivo e coinvolgente, portando il pubblico al centro di un’esperienza “zanzariana” totale, tra provocazioni, risate e verità scomode.

"La Zanzara non è più solo un programma radiofonico, ma un fenomeno culturale – spiega Federico Silvestri del Gruppo 24 ORE –. Il teatro ne amplifica la forza e la popolarità, creando un contatto diretto con il pubblico"

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it e www.ticketone.it