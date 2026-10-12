Dottoriali UniTo: ecco la lezione su come intrecciare ricerca e società

Comunicare la ricerca significa rendere comprensibili non soltanto i suoi risultati, ma anche le domande da cui nasce, i metodi con cui procede e le possibili ricadute sulla società. È da questa consapevolezza che nasce “Dottoriali UniTo – Premio per la Comunicazione Scientifica”, la nuova iniziativa dell’Università di Torino dedicata alle dottorande e ai dottorandi e promossa nell’ambito della Delega per lo sviluppo della Comunicazione Scientifica, di cui è titolare Adriano Favole, in collaborazione con la Scuola di Dottorato, diretta da Enzo Medico.

L’iniziativa prende forma dall’idea di una circolarità del sapere: la ricerca contribuisce a trasformare e arricchire la società, mentre la società, con le sue domande, i suoi bisogni e le sue trasformazioni, alimenta a sua volta la ricerca. È la stessa idea evocata dal logo dell’iniziativa, un intreccio nel quale i fili dei diversi saperi costruiscono il tessuto sociale e, contemporaneamente, ne vengono alimentati.

Dottoriali UniTo nasce con tre obiettivi: diffondere nella comunità universitaria una maggiore consapevolezza dell’importanza della comunicazione scientifica fin dalle prime fasi della carriera; rafforzare la conoscenza delle ricerche dei dottorandi e delle dottorande presso cittadini e stakeholder del territorio; offrire a un gruppo di giovani ricercatrici e ricercatori una formazione specifica e strutturata alla comunicazione della scienza.

La prima fase dell’iniziativa è il Corso di Alta Formazione alla Comunicazione Scientifica, realizzato in collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Torino, che prenderà il via mercoledì 14 ottobre 2026, dalle 15 alle 18, nella Sala Vallauri dell’Accademia. Il primo appuntamento, dal titolo “Comunicare la Scienza: una pluralità di linguaggi”, vedrà protagonista Telmo Pievani, filosofo della scienza e divulgatore scientifico, in dialogo con Roberta Scorranese, caporedattrice del Corriere della Sera per i temi culturali. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali della Rettrice Cristina Prandi, del Direttore della Scuola di Dottorato UniTo Enzo Medico e del Presidente dell’Accademia delle Scienze Marco Mezzalama.

Il percorso proseguirà con altri quattro incontri, dedicati a differenti dimensioni della comunicazione scientifica: il clima, tra evidenze scientifiche e scelte consapevoli, con Elisa Palazzi, climatologa e docente di Fisica del clima all’Università di Torino e Nicolas Lozito (La Stampa); le idee, con il filosofo Maurizio Ferraris e Simonetta Sciandivasci (La Stampa); la diversità culturale, con l’antropologo Marco Aime e Sara Zambotti (Radio 3); la salute, con Silvia De Francia farmacologa dell’Università di Torino e divulgatrice scientifica e Gabriele Beccaria (La Stampa). Gli appuntamenti si terranno il 18 novembre, il 9 dicembre, il 20 gennaio e il 3 febbraio. Gli appuntamenti sono riservati ai e alle dottorande, ma le lezioni saranno pubblicate sui siti dell’Accademia delle Scienze e dell’Università di Torino.

Il corso coinvolge dottorande e dottorandi provenienti da diverse aree disciplinari – Scienze della natura, Scienze della vita e della Salute, Scienze socioeconomiche, Scienze umane – e propone un confronto diretto tra il mondo della ricerca e quello del giornalismo e della comunicazione. L’obiettivo è fornire strumenti per trasformare la complessità della ricerca in una comunicazione accurata, accessibile e capace di raggiungere pubblici diversi, combinando il rigore della scienza e l’efficacia della comunicazione.

La seconda fase delle Dottoriali sarà rappresentata da un evento conclusivo previsto per 19 marzo 2027, nell’ambito della Giornata del Dottorato di Ricerca. Dieci partecipanti al corso di formazione saranno selezionati per presentare la propria ricerca davanti a una giuria composta da docenti UniTo e rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e del tessuto socioeconomico. Le presentazioni, della durata di sette minuti, saranno costruite con un linguaggio accessibile e coinvolgente. Una parte dell’evento sarà dedicato alla proclamazione delle nuove Dottoresse e dei nuovi Dottori di ricerca dell’Università di Torino.

Al termine della giornata saranno assegnati tre Premi alla Comunicazione Scientifica, del valore di 4.000 euro ciascuno.

Con Dottoriali UniTo l’Ateneo intende così mettere in relazione ricerca, comunicazione e società, riconoscendo nella capacità di raccontare la scienza una componente importante della formazione di chi fa ricerca, non un elemento accessorio. L’obiettivo è quello di rendere visibili i percorsi, le domande e i risultati che nascono all’interno dell’Università e rafforzare il dialogo tra l’Ateneo e il mondo dei media per promuovere una comunicazione corretta e al servizio della società.

Le Dottoriali Unito sono curate da Adriano Favole, Delegato della Rettrice per la Comunicazione Scientifica con il tutoraggio di Dario Basile, docente di Antropologia della comunicazione dell’Università di Torino.