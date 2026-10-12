Taglio del nastro per il nuovo cortile delle scuole D'Assisi e Verdi, che si apre extra-orario

Giovedì taglio del nastro del nuovo cortile delle scuole D'Assisi e Verdi, a due passi da piazza Vittorio, che così verrà aperto alle famiglie e bambini anche al di fuori dell'orario scolastico. L'appuntamento il 15 ottobre è fissato alle 16.45, quando verrà inaugurato il primo lotto di Cortile Vivo: l'ingresso è in via Matteo Pescatore 5/A.

Il progetto

L'obiettivo del progetto- lanciato nell'aprile 2024, è coordinato da A.TOM.I. ETS (Associazione TOMmaseo per l'Inclusione) - è trasformare lo spazio in un'oasi multifunzionale e verde, dove studiare, giocare e incontrarsi, aperta nel tempo anche alla cittadinanza, secondo modalità e orari che saranno definiti nei prossimi mesi.

I lavori

Questa prima parte dei lavori ha previsto una nuova pavimentazione antitrauma in gomma, sedute multicolore e una nuova struttura di gioco. Un intervento reso possibile da diverse raccolte fondi, che hanno permesso di ricavare circa 70mila euro. Tra i sostenitori anche Fondazione Compagnia di San Paolo ed il comitato per per la festa “Adotta la Scuola” dell’IC Tommaseo.

Grazie al Patto Educativo di Comunità con le realtà del territorio, chiarisce l’ex Dirigente del Comprensivo Lorenza Patriarca, verranno "organizzati eventi e momenti di animazione, oltre alla vigilanza agli ingressi durante la fruizione libera da parte dei ragazzi".

"Il cortile - aggiunge - diventerà uno spazio aperto alla comunità e palestra di cittadinanza per gli studenti della scuola, ma anche per i ragazzi del quartiere".

I commenti

Ma il lavoro non è finito. "Ci impegniamo a proseguire la raccolta fondi per completare gli interventi e rendere pienamente agibile tutto lo spazio" aggiunge Edoardo Casolari, presidente di A.TOM.I. ETS. A fargli eco Stefania Laera, dirigente scolastica dell'I.C. Tommaseo: "La scuola è prima di tutto una comunità e il cortile può diventare uno dei luoghi in cui questa comunità si riconosce e si apre alla città".

Il secondo lotto

Il secondo lotto di lavori interesserà il cortile superiore. Anche qui è previsto il rifacimento della pavimentazione antitrauma; il ripristino e la ritinteggiatura di muretti, ringhiere e rampe; nuove isole con sedute, tavoli inclusivi e un'area tranquilla per lo studio; attrezzature di gioco; una segnaletica rinnovata, anche in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Verrà poi ripristinato il giardino urbano, con un orto scolastico dotato di aiuole accessibili anche a persone in carrozzina e di aiuole per l'ortoterapia.