Pinerolo: realizzati oggi gli stalli di sosta per disabili davanti alla Silvio Pellico

Erano stati richiesti per inizio anno scolastico, ma sono stati realizzati oggi due nuovi stalli per i disabili davanti alla scuola media Silvio Pellico di via Papa Giovanni XXIII a Pinerolo. A richiederli un genitore di un alunno, che nei giorni scorsi lamentava l’ennesimo rinvio: dovevano essere tracciati il 23 settembre. Ma sono slittati: “Gli uffici si sono confrontati con la scuola, scegliendo una posizione diversa, rispetto a quella inizialmente ipotizzata e oggi sono stati tracciati – aggiorna l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Proietti –. Ricordo anche che, in caso la vernice sbiadisca, vale la segnaletica verticale che istituisce la presenza dei parcheggi riservati”
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