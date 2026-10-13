Nuovo bando per i Distretti del Commercio e piano strade: Nichelino punta su piccoli negozi e viabilità

Si avvicina la fine dell'anno, che significa dover chiudere il bilancio di previsione, che a Nichelino sarà l'ultimo sotto la guida del sindaco Giampiero Tolardo, ma la città in questi giorni sta lavorando su più fronti. Puntando soprattutto a sostenere i piccoli negozi e a portare avanti i cantieri per i rifacimento delle strade.

Dai Distretti del Commercio ai cantieri stradali

Per quanto riguarda le attività, è in preparazione il nuovo bando per i Distretti del Commercio, con Nichelino che attende le novità in arrivo dalla Regione: "ci stiamo preparando per decidere cosa candidare, ma insieme presenteremo anche la candidatura del progetto di riqualificazione del primo tratto di marciapiedi di via Torino", ha spiegato l'assessore Giorgia Ruggiero. "Stiamo lavorando, per aiutare le famiglie in difficoltà e sostenere contemporaneamente i negozi della nostra città".

In qualità di assessore ai Lavori pubblici, Ruggiero ha ricordato anche come stiano procedendo i cantieri in corso, da via Prali a viale Matteotti, mentre sta per essere avviato il nuovo lotto del Piano strade. "Perché migliorare Nichelino significa anche occuparsi delle cose quotidiane, quelle che incontriamo appena usciamo di casa", ha sottolineato. Senza dimenticare poi le iniziative dedicate alla Terza Età a ai preparativi per gli appuntamenti dedicati alle tradizioni e al Natale per i mesi a venire.

Ruggiero: "La Nichelino che vogliamo costruire"

"Sono temi diversi, ma hanno tutti qualcosa in comune - ha concluso Giorgia Ruggiero - la Nichelino che vogliamo costruire, una città più curata, viva, vicina alle persone e capace di creare opportunità".