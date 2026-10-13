Blitz a Mirafiori: un arresto per evasione, quattro denunce e controlli a tappeto nei parchi

Un quartiere passato al setaccio per ristabilire la legalità. È il bilancio dell'operazione straordinaria ad alto impatto condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato nel quartiere Mirafiori Sud.

Il servizio, coordinato dal commissariato di Mirafiori, ha visto una massiccia mobilitazione sul territorio grazie alla sinergia con il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, la Polizia Locale, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. Nel mirino delle forze dell'ordine sono finite le aree più sensibili e le zone verdi della periferia sud, spesso al centro delle segnalazioni dei residenti.

Blitz nei parchi e spaccio nel mirino

Le attività di controllo si sono concentrate in particolare nei giardini Maiocco, in piazzale Caio Mario, all'interno del parco Colonnetti e lungo la pista ciclabile che collega l'area con via Torino a Nichelino.

Proprio in questi punti nevralgici, dove i cittadini avevano sollevato preoccupazioni e segnalato attività sospette - anche attraverso l'utilizzo dell'applicazione YouPol - le pattuglie hanno intensificato i controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado.

Evasione sgominata e controlli fiscali

In via Dina un uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione: il soggetto è stato sorpreso mentre si era allontanato senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione, dove si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare.

Sul fronte economico e commerciale, la Guardia di Finanza ha effettuato verifiche approfondite in un'attività di corso Traiano. All'esito dei controlli, al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per la mancata corrispondenza dei corrispettivi e per il mancato collegamento del registratore di cassa.

Stranieri irregolari e stangata sui monopattini

L'operazione ha permesso di passare al setaccio anche gli esercizi pubblici. All'interno di un locale di via Duino, in un'azione congiunta con la Polizia Locale, sono stati individuati otto cittadini stranieri in possesso di monopattini non conformi alle normative vigenti. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e agli utilizzatori sono state elevate ben 16 contravvenzioni al Codice della Strada.

Sempre in ambito di controlli sull'immigrazione, cinque cittadini stranieri sono stati accompagnati in Questura per accertamenti approfonditi: al termine delle verifiche, quattro di loro sono stati denunciati in stato di libertà per violazione delle norme sul soggiorno nel territorio nazionale.

L'autorità giudiziaria ricorda che il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e che per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.