Immobili Rai a Torino, incontro con la Regione il 22 ottobre

“Al fine di approfondire il piano degli interventi e degli investimenti previsti nel Piano immobiliare della Rai sul nostro territorio è già in programma un incontro il 22 ottobre tra la Regione e la Direzione del Centro di Produzione di Torino”. Lo ha annunciato l’assessore Maurizio Marrone in una nota letta in Aula dal collega Gian Luca Vignale durante il question time, in risposta all’interrogazione di Nadia Conticelli (Pd) sul piano di dismissioni Rai.

Conticelli ha espresso “preoccupazione per il piano di dismissioni che comprende edifici storici come il Palazzo della Rai di Via Verdi del 1939, che ospita storici studi radiofonici, la Mediateca e parte degli archivi, il Teatro Scribe e l’ex centro di produzione di Corso Giambone. Una decisione che depaupera proprio il territorio dove è nata la Rai. Questo nonostante il centro Rai torinese sia depositario di realtà uniche a livello nazionale. In tale contesto è stata anche eliminata la possibilità, per i dipendenti, di utilizzare il parcheggio di vicolo Benevello. Tale decisione colpisce in particolare il personale impiegato su turni che comportano ingressi al mattino presto e uscite nel cuore della notte, quando il trasporto pubblico è limitato”.

La consigliera ha quindi chiesto se “la Giunta regionale non ritenga opportuno promuovere un confronto con l’azienda e le rappresentanze dei lavoratori per valutare le ricadute del Piano di dismissione, compresa la soppressione del parcheggio della sede di via Verdi”.

“I vertici Rai – ha spiegato l’assessore – hanno ribadito che la procedura di vendita degli immobili ha come obiettivo la razionalizzazione/rifunzionalizzazione degli spazi generando risorse per supportare lo sforzo profuso per realizzare gli interventi avviati o da avviare sul territorio (tra questi la realizzazione dell’Hub Nazionale delle Teche Rai in Via Verdi 14). In alcuni casi, ha spiegato l’azienda, ci saranno impatti sui parcheggi aziendali che peraltro non sono presenti in tutti i centri di produzione, come Roma e Milano, dove vengono usati parcheggi comunali. L’azienda è disponibile, comunque, a valutare particolari situazioni di disagio. A seguito dell’incontro già programmato il 22 ottobre, a fine mese sarà convocato un nuovo tavolo istituzionale anche con le organizzazioni sindacali”.