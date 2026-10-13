Progetto Prisma, nuove azioni per l'inclusione delle persone con disabilità

La Giunta comunale ha approvato questa mattina, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali Jacopo Rosatelli, le linee di indirizzo per il Progetto Prisma, il percorso della Città di Torino dedicato alla promozione dei diritti, dell'autonomia personale e della piena inclusione delle persone con disabilità.

Il provvedimento prevede la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, rivolto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, finalizzato all'individuazione dei soggetti con cui stipulare una convenzione per la realizzazione delle attività previste dal progetto. L'obiettivo è rafforzare e sviluppare una rete di relazioni di aiuto capace di sostenere percorsi di autodeterminazione, libertà di scelta e partecipazione alla vita della comunità, valorizzando al contempo il contributo del Terzo settore e delle reti territoriali.

Le attività saranno realizzate in collaborazione con il Servizio Passepartout e con lo Sportello Informadisabilità, servizi della Città di Torino che già collaborano in continuità con enti ed associazioni del territorio a favore delle persone con disabilità, e comprenderanno azioni di accoglienza e orientamento, educazione alle relazioni e all'affettività, prevenzione delle discriminazioni e della violenza, sensibilizzazione culturale, laboratori partecipativi e supporto alla sperimentazione dei progetti di vita previsti dalla nuova normativa nazionale (Decreto legislativo 62/2024). Particolare attenzione sarà dedicata alle situazioni di maggiore vulnerabilità e alle discriminazioni multiple che possono interessare persone con disabilità che vivono condizioni di fragilità sociale, economica o abitativa.

La convenzione avrà durata triennale e prevede un sostegno economico massimo di 130mila euro all'anno per la realizzazione delle attività, al quale si aggiunge, per il primo anno, un ulteriore finanziamento massimo di 80mila euro destinato alla formazione territoriale per l'attuazione del Decreto legislativo 62/2024. L'avviso sarà pubblicato nelle prossime settimane sul portale istituzionale della Città di Torino.

"Prisma è uno strumento importante per affermare una visione della disabilità fondata sui diritti, sull'autodeterminazione e sulla piena partecipazione alla vita della comunità - afferma Jacopo Rosatelli, assessore alle Politiche sociali della Città di Torino - Con questo progetto rafforziamo la collaborazione con il Terzo settore e con le realtà che ogni giorno operano sul territorio, per costruire percorsi personalizzati e contrastare le disuguaglianze che ancora limitano le opportunità di molte persone con disabilità. Vogliamo contribuire a una Torino più inclusiva, accessibile e attenta alla qualità delle relazioni sociali, perché la promozione dei diritti e della dignità delle persone riguarda la crescita dell'intera città".