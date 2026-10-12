Appalti pubblici, nuovi protocolli per la tutela del lavoro

Più sicurezza nei cantieri, tutela dei salari e dei contratti collettivi, controlli sui subappalti e maggiore trasparenza nelle gare pubbliche. Sono alcuni degli obiettivi dei due nuovi protocolli d'intesa che la Città metropolitana di Torino sottoscriverà con le organizzazioni sindacali per rafforzare la legalità e i diritti dei lavoratori negli appalti pubblici.

La firma è in programma domani, martedì 13 ottobre alle 15, nella sede della Città metropolitana di Torino, in corso Inghilterra 7, al XV piano, alla presenza del sindaco metropolitano Stefano Lo Russo e dei rappresentanti di CGIL, CISL e UIL e, per il protocollo sui lavori pubblici, delle organizzazioni di categoria Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL.

I due accordi aggiornano i protocolli adottati nel 2019, recependo le novità del Codice dei contratti pubblici e rafforzando gli strumenti di prevenzione delle irregolarità.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, sono previsti controlli sulla regolarità contributiva e contrattuale, misure contro il subappalto a cascata e una Cabina di regia permanente con i sindacati. Tra le novità anche una sperimentazione in circa dieci cantieri di importo pari o superiore a un milione di euro: sui cartelli sarà presente un QR code attraverso il quale i cittadini potranno consultare le informazioni sugli appalti.

Sul fronte delle forniture e dei servizi, l'attenzione è rivolta alla corretta applicazione dei contratti collettivi, alla stabilità occupazionale e all'inclusione sociale. Il protocollo contempla anche la possibilità di riconoscere premialità nelle gare alle imprese che si impegnano a utilizzare il sistema INPS MoCOA, per verificare la regolarità retributiva e contributiva lungo la filiera degli appalti. È inoltre previsto un monitoraggio semestrale dei servizi di pulizia, manutenzione del verde e call center.