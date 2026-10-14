Pacchi non ritirati: il fenomeno che sta incuriosendo gli acquisti online

Torino – Un iPhone nuovo in scatola a pochi euro, capi d'abbigliamento firmati, tablet, accessori hi-tech e perfino oggetti da collezione. Non è una favola, ma quello che si cela ogni giorno all'interno delle migliaia di spedizioni che, per un motivo o per l'altro, non arrivano mai a destinazione.

Indirizzi errati, destinatari in vacanza o semplicemente pacchi dimenticati nei depositi: ogni anno i magazzini dei corrieri si riempiono di colli "non reclamati". Ma che fine fanno tutti questi oggetti?

La nuova tendenza: comprare "a scatola chiusa"

Per molto tempo questi volumi rimasti in giacenza hanno rappresentato un problema logistico. Oggi, invece, si sono trasformati in una delle opportunità di risparmio più stuzzicanti del web. La formula è semplice quanto vincente: acquistare i pacchi a un prezzo stracciato e scoprirne il contenuto solo al momento dell'apertura.

Tra cacciatori di affari, curiosi e appassionati di unboxing, il fenomeno sta spopolando. Il motivo? Il valore del contenuto supera quasi sempre, e di gran lunga, la cifra spesa per l'acquisto. È una vera e propria caccia al tesoro moderna: con un investimento minimo si può portare a casa un dispositivo tecnologico di ultima generazione o un oggetto di valore dimenticato.

Dove trovare le migliori occasioni

Per chi vuole tentare la fortuna o semplicemente fare un affare imperdibile, Facile Spedizioni leader nel settore ritira da tutti i corrieri in Italia i pacchi non ritirati e ha selezionato i migliori lotti e le giacenze più interessanti.Con pochi euro di spesa puoi ritrovarti merce e prodotti di fascia alta. Per consultare l'elenco dei pacchi disponibili, scoprire come funziona il riscatto e accedere alle aste e alle vendite dirette, basta visitare la sezione dedicata: di FacileSpedizioni.com.











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