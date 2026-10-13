Dalla pedana ai grandi traguardi: Inalpi si congratula con la Scherma Marchesa

Tre podi regionali e un riconoscimento che porta la scherma ai vertici dello sport italiano: sono giorni di grande soddisfazione per la Scherma Marchesa, a conferma di un lavoro che unisce talento, dedizione e passione.

Inalpi si congratula con gli atleti della società per i risultati ottenuti alla 1ª Prova di Qualifica Regionale di Agliè, il 10 e 11 ottobre:

Lavinia Corrieri , seconda nella Spada Femminile Cadette e terza nella categoria Giovani;

, seconda nella Spada Femminile Cadette e terza nella categoria Giovani; Emma Viggiano , terza nella Spada Femminile Cadette;

, terza nella Spada Femminile Cadette; Vladimir Kvicera, terzo nella Spada Maschile Giovani.

A questi successi si aggiunge oggi, 12 ottobre, un motivo di orgoglio speciale: Gaia Caforio ha ricevuto il Collare d’Oro al Merito Sportivo del CONI, la massima onorificenza dello sport italiano, per la medaglia d’oro conquistata ai Campionati del Mondo di Hong Kong. La cerimonia si è svolta al CONI, presso il centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio.

Risultati diversi, un filo conduttore comune: il lavoro quotidiano, la determinazione e la capacità di trasformare l'impegno in traguardi concreti. Meriti che appartengono agli atleti, ma anche a una società che li accompagna nella crescita, dentro e fuori dalla pedana.

È in questo percorso che si riconosce Inalpi, da tempo al fianco della Scherma Marchesa, con la convinzione che lo sport sia molto più di una competizione: è una scuola di impegno, rispetto e perseveranza, dove ogni risultato nasce da un cammino condiviso. Perché il podio è il momento che tutti vedono, ma è il lavoro che non si vede a costruire i grandi risultati.

Complimenti quindi da Inalpi a Gaia, Lavinia, Emma e Vladimir, e a tutta la Scherma Marchesa, per continuare a dimostrare quanto lontano possano portare passione, impegno e fiducia.