Santena, la fibra ottica raggiunge nuove strade: proseguono i lavori FiberCop

Portare connessioni veloci in un numero sempre maggiore di case e attività: prosegue con nuovi interventi di FiberCop il percorso avviato a Santena nel 2023 per estendere la rete in fibra ottica. I lavori coinvolgeranno diverse vie della città, con scavi, attraversamenti e posa di pozzetti.



Nell’ottobre 2023 erano stati annunciati i primi cantieri per la rete FTTH, che porta la fibra direttamente fino alle abitazioni, distribuiti in 13 aree cittadine, tra cui piazza Forchino, via Sambuy, via Trinità e via Cavour. Alla fine dello stesso anno, FiberCop aveva presentato il piano di cablaggio di Santena nell’ambito del Piano Italia 1 Giga, indicando circa 1.136 nuovi civici da raggiungere.

"Una connessione affidabile incide sulla vita quotidiana: per chi lavora da casa, per chi studia, per le imprese e per chi utilizza i servizi online – dichiara Paolo Romano, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici –. Il percorso iniziato nel 2023 va in questa direzione: dare a più persone e attività gli strumenti per lavorare e vivere meglio a Santena. Sappiamo però che i cantieri comportano disagi e che, dopo gli scavi, i cittadini si aspettano strade sistemate bene. È una richiesta giusta. Il valore di questi interventi passa anche dall’attenzione a come vengono eseguiti e alla qualità dei ripristini".

La mappa dei lavori

I nuovi lavori interesseranno via Cristoforo Colombo, dal civico 21 all’incrocio con via Minocchio; via Minocchio, dall’incrocio con via Colombo al civico 25; tutta via Caboto, tra via Colombo e via Sambuy; via Amerigo Vespucci, dall’incrocio con via Caboto e via Colombo al civico 18; e il tratto interno di via Sambuy, dal civico 75 al civico 87. Saranno coinvolte anche via Broglietta, dall’incrocio con via Trinità al civico 2; via Trinità, all’altezza dei civici 32 e 37 e con un attraversamento al civico 56; via Berrino, da via Compans al civico 23; via Po, da via Berrino al civico 1; via Chisone, da via Berrino al civico 10; via Sangone, da via Berrino al civico 20; e via Compans, da via Trinità al civico 36.



In via Cavour i lavori riguarderanno il civico 28, il tratto da piazza San Lorenzo all’incrocio con via Amateis, i tratti interni corrispondenti ai civici dal 77 all’81 e dall’83 al 91, e il civico 97. In via Badini Confalonieri sono previsti attraversamenti all’altezza del civico 13, verso via Alfieri di Sostegno, e del civico 25, di fronte all’Antico Pioppo, dove sarà interessata anche parte del vialetto di accesso. I lavori riguarderanno inoltre il tratto dal civico 42 fino all’incrocio con via Napoli compreso.

L’elenco comprende via Cesare Battisti, da via Badini Confalonieri al civico 9; via Napoli, dal civico 13 all’incrocio con via Cavaglià; via Marene, da via Cavaglià al civico 1; il tratto iniziale di via Oriasso, a partire da via Circonvallazione, per la posa di un pozzetto; via Cavaglià, tra via Marconi e vicolo Monviso; via Garibaldi, da via Cavaglià alla Circonvallazione; l’ultimo tratto di via Marconi, in prossimità dell’incrocio con via Compans; e via Napoleone III, da via Cavaglià al civico 74.

Interventi anche in via Vignasso, dall’incrocio con via Cavour al civico 1 e all’altezza del civico 15; in via Genova, per la posa di alcuni pozzetti tra via Cavour e via Venezia; e in via Amateis, da via Cavour al civico 4.

In strada Vecchia di Chieri saranno interessati il tratto dall’incrocio con via Asti al civico 14, quello dal civico 18 all’ex stabilimento Laria e il tratto sterrato accanto alla rampa con passaggio sotto l’autostrada. In via Longoria i lavori si estenderanno dall’incrocio con strada Vecchia di Chieri al civico 17.

Infine, i cantieri coinvolgeranno via Avataneo, da via Principe Amedeo al civico 14; via Principe Amedeo, dal civico 44 al civico 67 e nel tratto interno al civico 50; il tratto iniziale di via Silvio Pellico, in prossimità dell’incrocio con via Principe Amedeo; via Trento Trieste, tra via Principe Amedeo e via Gorizia; e via Gorizia, da via Trento Trieste al civico 3. A chi si sposta nelle zone dei cantieri si raccomanda di fare attenzione alla segnaletica temporanea.



