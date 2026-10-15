Anziana scippata da due balordi, al Lingotto scatta l'allarme per i ladri in monopattino

Stava camminando sul marciapiede in pieno giorno quando è stata affiancata da due giovani a bordo di un monopattino elettrico, che le hanno strappato di dosso la borsetta lasciandola sotto shock. È l'episodio di microcriminalità che ha visto come vittima un'anziana residente della zona, scippata sabato pomeriggio in via Voli angolo via Monte Pasubio, proprio davanti agli occhi di diverse persone sedute sulle panchine nei pressi della chiesa parrocchiale San Marco Evangelista. Un colpo rapido e sfrontato che ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nel quartiere di Lingotto Sud.

Palumbo: "Scippi a ripetizione"

A denunciare pubblicamente l'accaduto è il consigliere dei Moderati della 8, Antonio Palumbo, che sottolinea come il caso della signora non sia purtroppo isolato. Segnalazioni di scippi e tentativi di furto condotti con la medesima modalità - ovvero sfruttando la velocità del monopattino per avvicinarsi alle vittime da tergo e dileguarsi rapidamente - sono giunte infatti anche dalla vicina via Casana e da corso Traiano.

"C'è molta preoccupazione nel quartiere - evidenzia Palumbo -, anche per un possibile fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti che si verifica proprio con l'utilizzo del monopattino come mezzo agile e veloce per spostarsi da una via all'altra."

La Circoscrizione 8: "Sentirò le forze dell'ordine"

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, per rassicurare i residenti e tracciare la linea. Pur precisando che l'area di Lingotto Sud non rientra tra le cosiddette "zone rosse" a più alta criticità della città, Miano ha confermato l'impegno a contattare tempestivamente i comandi delle forze dell'ordine per richiedere delucidazioni sull'accaduto e sollecitare un'attenzione particolare sul quartiere, con passaggi e controlli aggiuntivi da parte delle pattuglie per restituire tranquillità alle vie della zona.