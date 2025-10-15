Case popolari occupate abusivamente da due anni, sgombero in Barriera

Sgombero nelle case popolari di via Maddalene, a Barriera di Milano. Siamo in un complesso Atc di Torino nord: a partire dall'ora di pranzo la Polizia Municipale è intervenuta per liberare due alloggi occupati abusivamente dal 2023.

Recuperati 80 alloggi

I Civich hanno approfittato dell'assenza degli "inquilini" illeggittimi per recuperare gli appartamenti: successivamente i tecnici dell'Agenzia hanno provveduto a metterli in sicurezza, cambiando le serrature alle porte ed installando antifurti.

Dall’inizio dell’anno sono 80 gli alloggi di edilizia sociale liberati dagli abusivi, tornati quindi nella disponibilità dell’Atc.

Pedrini: "Obiettivo riportare legge dello Stato"

“Il nostro impegno per garantire il ripristino della legalità non si ferma – dichiara il Presidente di Agenzia Maurizio Pedrini – L’obiettivo resta quello di riportare la legge dello Stato in tutti i quartieri popolari in cui ci siano occupazioni abusive".

Porcedda: "Recuperati 10 alloggi al mese"

Un'operazione portata avanti in collaborazione con Polizia e Carabinieri. E gli sgomberi, come chiarisce l'assessore comunale alla Sicurezza Marco Porcedda, "continuano in maniera costante: siamo arrivati ad una media di dieci alloggi recuperati al mese".

"Un risultato - sottolinea l'esponente della giunta Lo Russo - merito totale dell'attività di monitoraggio e intervento del Reparto Informativo Sicurezza ed Integrazione della Polizia Municipale".