Spartiti, il duo celebra i 10 anni dal disco d'esordio Austerità: il concerto allo sPAZIO211

Spartiti, il percorso nato dall'incontro tra Max Collini (voce e testi negli Offlaga Disco Pax) e Jukka Reverberi (chitarrista e molto altro nei Giardini di Mirò) torna dal vivo per celebrare i dieci anni del loro album d'esordio "Austerità" e lo fa allo sPAZIO211 venerdì 11 dicembre.

Il disco, pubblicato nella primavera del 2016 e ormai introvabile da anni, viene ora ristampato in vinile con diversi contenuti speciali e sarà disponibile prima dell'inizio del tour.Il progetto Spartiti, caratterizzato da narrazioni pervasive immerse in paesaggi sonori sospesi tra chitarre dilatate, elettronica dal volto umano e droni semiliquidi, porta in scena un itinerario sociologico ambientato tra il secolo appena trascorso e il medioevo prossimo venturo.

Le parole affilate e ironiche di Collini si appoggiano alle suggestioni emotive e strumentali di Reverberi attraverso racconti di provincia iperrealistici, posti al confine tra il personale e il politico.

Il Tour ripercorre il repertorio di quel disco fondamentale e del successivo EP "Servizio d'ordine", ma non mancheranno alcuni brani inediti.

Sarà un viaggio esistenziale collettivo che festeggia questo decennio di resistenza artistica indipendente.