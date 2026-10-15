Diffusissima 2026: l’arte contemporanea invade, skatepark, atelier, ospedali e scuole

L’arte contemporanea esce dai musei, dalle gallerie e dalle fondazioni per invadere le piazze della città, ma anche gli ospedali, i ristoranti, le scuole di disegno, gli atelier e i negozi. Aprire al pubblico luoghi insoliti in cui trovare la cultura di oggi è l’obiettivo di Diffusissima, un “fuori salone” che da cinque anni anticipa e arricchisce la Art Week di Torino.

Dallo Skatepark Valdo Fusi, all’Ospedale Mauriziano, dall’Engim Artiginelli, alla Sartoria Creativa Kimano Tailor Lab, dal 19 ottobre al 1 novembre, per 14 giorni, l’evento trasforma la città in un palcoscenico dedicato all’arte contemporanea e alla sperimentazione artistica con un ricco calendario di mostre, performance, talk, laboratori, vernissage, body painting ed eventi.

Una rete di oltre 100 artisti internazionali e numerosi atelier e location torinesi coinvolti permetterà di abbattere le barriere e rendere la cultura sempre più accessibile e partecipativa.

“Nessuna star quest’anno nel nostro un programma che però è forte. L’arte contemporanea è un modo di vivere la contemporaneità di per sé. Abbiamo scelto un programma che unisse i puntini” commenta il direttore artistico Massimo Gioscia -. Torino è un grandissimo laboratorio dove è nato tutto, ma non si sa tenere nulla, dobbiamo cambiare. Per fortuna i grandi eventi arrivano qua e Torino arriva in tutto il mondo”.

Ideata da Arteaporté, Diffusissima vede la direzione artisti di Alyona Kosareva e appunto Gioscia e quest’anno prevede circa 30 appuntamenti e altrettante location che, mappa alla mano, sarà possibile andare a scoprire.

Tra gli appuntamenti la mostra del concorso dell’Engim Elettriko, con le lampade reinterpretate in chiave artistica dalle studentesse e dagli studenti dell’istituto tecnico, mentre questa sera da Roche Bobois il vernissage di Cromie Narranti, che trasforma lo showroom Roche Bobois in un atelier del Movimento Meta-Futurista. E poi ancora la mostra collettiva Ghorbat, sul significato di esilio al St Concept Store, Arte e connessioni la mostra che racconta l’impresa attraverso le opere d’arte da Gbs Global Business Solution.

Per info e programma: https://diffusissima.it