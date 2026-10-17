Sal da Vinci, Sayf e Brunori, ma anche Torino Spiritualità: cosa fare fino a domenica 18 ottobre

EVENTI

TORINO SPIRITUALITÀ

Dal 14 al 16 ottobre

Memento amoris. Nessuno comincia da sé è il tema che incontra la XXII edizione di Torino Spiritualità, festival ideato e organizzato dalla Fondazione Circolo dei lettori e curato da Armando Buonaiuto, in programma dal 14 al 18 ottobre al Circolo dei lettori e delle lettrici e fuori dal Circolo in teatri, chiese, cinema e un insieme di luoghi della cultura a Torino. Attraverso lezioni, dialoghi, spettacoli e seminari esperienziali Torino Spiritualità rovescia il memento mori in memento amoris, non "ricordati di amare", ma "ricordati dell'amore", sguardo che torna a ciò che già opera in silenzio sotto le vite e la storia, limitandone il male. L'amore è trama costitutiva della realtà, tessuto vivo di cui siamo custodi e continuatori, da infittire con passione, compassione, perdono. Memoria di ciò che ci precede, scelta di ciò che può ancora generare mondo, non per dovere, ma per riconoscenza.

INFO: www.torinospiritualita.org

BALLATORINO SOCIAL DANCE

Dal 17 al 25 ottobre

BallaTorino Social Dance torna con 9 giorni, 70 appuntamenti in oltre 50 luoghi della città, 120 realtà coinvolte e 600 tra maestri, ballerine, ballerini e musicisti. Un grande progetto di partecipazione che porta il ballo anche fuori dai suoi spazi tradizionali, trasformandolo in occasione di incontro, benessere, inclusione e scoperta della città. Due i temi che caratterizzano l'edizione 2026: il rapporto tra danza, sport e benessere, a vent'anni dalle Olimpiadi di Torino 2006, e la valorizzazione delle tradizioni musicali e danzanti delle minoranze linguistiche, con uno sguardo che attraversa le Alpi e mette in dialogo Piemonte e Francia. Dal tango allo swing, dalle danze occitane e piemontesi ai balli latinoamericani, dalla pizzica all'urban dance, il programma attraversa generi, generazioni e culture, con numerose occasioni per il pubblico di partecipare in prima persona.

INFO: https://ballatorino.it

TRE GIORNI PER IL GIARDINO

Dal 16 al 18 ottobre

Torna la Tre Giorni per il Giardino, da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2026 al Parco del Castello di Masino, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano a Caravino, tra le più amate e prestigiose mostre di florovivaismo in Italia, con la partecipazione di oltre cento espositori specializzati, selezionati per la qualità e la varietà delle loro proposte – piante rare e insolite, alberi, arbusti, fiori, frutti e aromatiche per il giardino, l’orto e il frutteto – e con un ricco programma culturale dedicato a Il Potere delle Piante. Il FAI declinerà il tema di questa trentaquattresima edizione con incontri, laboratori ed esperienze e, attraverso il paesaggio autunnale, racconterà il potere delle piante di adattarsi e trasformarsi, anche di fronte agli effetti della crisi climatica.

INFO: www.fondoambiente.it

GIORNATE EUROPEE DEL RESTAURO

Sabato 17 e domenica 18 ottobre

In occasione delle Giornate Europee del Restauro 2026, la Chiesa e l’Oratorio di San Filippo Neri di Torino apriranno al pubblico i propri cantieri di restauro, offrendo un'opportunità particolare: salire sui ponteggi e osservare da vicino opere, superfici decorate e interventi normalmente accessibili soltanto ai professionisti. Due giornate di aperture gratuite, con visite al complesso monumentale e incontri speciali accompagnati da restauratori, architetti e storici dell’arte, per scoprire non soltanto il patrimonio di San Filippo, ma anche il lavoro necessario a conservarlo.

INFO: https://www.sanfilippotorino.it

UNA NOTTE A CAMERA

Sabato 17 ottobre, dalle 19 a mezzanotte

Club Silencio apre le porte di CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, nel cuore della città. La serata propone un connubio tra fotografia, arte contemporanea e intrattenimento, offrendo la possibilità di visitare le mostre temporanee e l’esposizione permanente, il tutto accompagnato dalla musica di Blue Groove e drink. L’evento offre la possibilità di visitare in anteprima la mostra temporanea “Letizia Battaglia. L’opera 1970–2020”, una retrospettiva che raccoglie oltre 200 immagini e ripercorre la carriera della fotografa siciliana, tra le prime donne a imporsi come fotoreporter in Italia: dalle fotografie sulla mafia agli scatti sulla vita quotidiana, la condizione femminile e le contraddizioni della Sicilia. L’ingresso comprende anche l’accesso all’esposizione permanente “La Storia della Fotografia nelle tue Mani”, un viaggio immersivo e inclusivo tra capolavori del passato e nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale. Da non perdere la Project Room, dove sarà presente la mostra temporanea “Davide Tranchina. Lightyears Away”, un approfondimento visivo sul concetto di realtà e costruzione dell’immagine, che attraverso una ricerca di oltre vent’anni sull’uso della luce e dello spazio, riesce a mettere in discussione ciò che si vede e il modo in cui si interpreta la realtà.

INFO: https://clubsilencio.it

LIBRI IN ORBITA

Dal 10 ottobre al 12 dicembre

C’è un modo adatto a tutti di esplorare il Cosmo, ed è fatto di pagine scritte, storie e racconti di grandi scoperte. È “Libri in orbita”, il nuovo ciclo di incontri che Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari” dedica alla divulgazione scientifica attraverso la presentazione di cinque libri dedicati allo Spazio, all'astrofisica, alla tecnologia e al rapporto tra scienza e società. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra le grandi questioni che riguardano il nostro rapporto con l'Universo: dalla necessità di sviluppare una nuova ecologia dello Spazio alla corsa per il controllo delle orbite, dalle storie degli uomini e delle donne rimasti dietro le quinte dell’avventura spaziale fino ai grandi temi del dibattito contemporaneo: cambiamento climatico, geopolitica delle risorse e povertà energetica. Protagonisti dei cinque appuntamenti saranno Patrizia Caraveo, Andrea Ferrero, Roberto Battiston, Emilio Cozzi e Gabriele Ghisellini, autori di altrettanti saggi attualmente in libreria. Scienziati, ricercatori e divulgatori dialogheranno con lo Staff di Infini.to per trasformare la presentazione di un libro in un'occasione di approfondimento a più voci e dialogo con il pubblico sui temi più attuali della ricerca scientifica e dell'esplorazione spaziale.

INFO: https://www.planetarioditorino.it/libri-in-orbita

FESTIVAL DELL'ACCOGLIENZA

Fino al 30 ottobre

Si rinnova, dall’11 settembre al 30 ottobre, l’appuntamento con il “Festival dell’accoglienza”: l’annuale manifestazione organizzata da Arcidiocesi di Torino, Pastorale diocesana dei Migranti e Associazione Generazioni Migranti in collaborazione con Fondazione Migrantes, patrocinata da Regione Piemonte, Città di Torino, Città metropolitana di Torino, Ordine dei giornalisti del Piemonte e sostenuta da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Lungo e ricco il programma del Festival: 50 giorni di appuntamenti in cui si parla di accoglienza, inclusione, giustizia e diritto umanitario, multiculturalità e fede, con più di 160 ospiti e oltre cento eventi tra dibattiti, teatro, musica, laboratori, cinema, mostre, spiritualità.

INFO: https://festivalaccoglienzatorino.it/

ESTATE REALE

Fino al 31 ottobre

Anticipando di un mese rispetto all’anno scorso, gli appuntamento partiranno dal 12 giugno al 31 ottobre con concerti dal vivo, spettacoli di danza, teatro, letteratura, poesia e arti performative. Iniziative che copriranno un arco temporale che va dalla Giornate Europee dell’Archeologia fino ad Halloween. Tra i luoghi più suggestivi coinvolti il Teatro Romano, i Giardini ma anche Palazzo Reale e la Galleria Sabauda. Tutti gli appuntamenti prevedono l’apertura straordinaria dalle ore 19.45 alle 23.30. Il biglietto speciale comprenderà l’accesso con visita libera a una sezione museale sempre diversa e la partecipazione agli spettacoli in programma. 17 appuntamenti serali, accompagnati da eventi diurni, tra cui la Festa della Musica, la rassegna giunta alla sesta edizione Torino Crocevia di sonorità, il Gran Ballo d’Estate, la Notte di San Lorenzo, il Giardino dei Poeti.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/events/estate-reale-2025-una-sera-al-museo





FESTIVAL

TURIN BAROQUE MUSIC FESTIVAL

Fino a ottobre

Sabato 27 giugno alle ore 21, nella chiesa dello Spirito Santo di via Porta Palatina 7 a Torino, con il concerto “Selva Morale” del Maghini Consort diretto da Claudio Chiavazza, prenderà il via la quinta edizione del Turin Baroque Music Festival. La rassegna, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, è un progetto dell’Accademia del Santo Spirito nato da un'idea di Andrea Banaudi in partenariato con il Coro Maghini, Controluce-Teatro d’ombre, il Coordinamento delle Associazioni Musicali di Torino e l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. Sono due le sessioni del festival: una in giugno e luglio e l’altra in ottobre e novembre, con in tutto 18 concerti, dialoghi e interventi didattici per proporre il meglio della musica barocca, eseguita secondo criteri storicamente informati e con strumenti originali. Alcuni dei più importanti e suggestivi luoghi della Torino sei e settecentesca faranno da cornice agli eventi del festival, ospitando i migliori interpreti nazionali e internazionali.

INFO: https://www.tbmf.eu/

TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Fino al 20 giugno

Al via la Tredicesima edizione di Torino Chamber Music Festival. Il Torino Chamber Music Festival è una rassegna musicale diffusa dedicata alla musica da camera e musica corale. Il festival si distingue per un ricco calendario di appuntamenti che si snoda durante l'anno in diversi luoghi storici e di rilievo culturale a Torino e in provincia. Per quanto riguarda il repertorio particolare attenzione viene riservata alla musica antica, barocca e classica, senza tralasciare pagine di musica vocale polifonica, sacra e contemporanea. La programmazione alterna solisti di chiara fama, ensemble da camera (dui, trii, quartetti d'archi e di fiati), gruppi vocali e giovani talenti dei conservatori. I concerti si tengono in cornici di grande fascino architettonico e acustico — come la Real Chiesa di San Lorenzo, la Cappella dei Mercanti, palazzi storici e chiese del territorio torinese. Ogni appuntamento mira a valorizzare il patrimonio musicale cameristico e a renderlo accessibile a un pubblico ampio, affiancando alla grande letteratura musicale percorsi di riscoperta storicamente informata.

INFO: www.associazionemusicaviva.it





MUSICA E CONCERTI

SAL DA VINCI

Martedì 13 e mercoledì 14 ottobre ore 20.30



Con la seconda serata già sold out, il Colosseo accoglie il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo con il suo Live Teatri 2026. L'artista napoletano arriva a Torino nell’anno che ha trasformato una carriera già lunghissima in un fenomeno pop nazionale. Una stagione straordinaria che continua con nuova musica: dopo "Rossetto e caffè" e "Poesia", Sal Da Vinci ha appena pubblicato "Fuga d’amore", nuovo singolo tratto dall’album "Per sempre sì".

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

SAYF

Mercoledì 14 ottobre ore 21

Il nuovo capitolo live arriva in un momento particolarmente importante per Sayf, reduce dal grande successo di “Tu mi piaci tanto”, il brano con cui ha conquistato il secondo posto al 76° Festival di Sanremo. Un successo che ha accompagnato SAYF ben oltre l’esperienza sanremese e che ha contribuito a consolidare il suo percorso artistico, oggi segnato anche dall’uscita del primo album “Santissimo” capitolo completo e rappresentativo della musica di Sayf fino ad ora, un primo lavoro che raccoglie e amplifica tutte le sfumature della sua identità artistica. A Torino la tappa del tour sarà al Teatro Concordia di Venaria Reale.

BRUNORI SAS

Mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre ore 21

Dario Brunori torna a uno dei luoghi che più gli appartengono -il teatro- con uno show completamente nuovo (prodotto da Vivo Concerti) che fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore. L'appuntamento a Torino sarà in concerto all'Auditorium del Lingotto.





LIRICA E CLASSICA

FESTIVAL VERISMO

Da giovedì 15 ottobre al 22 novembre



Una tetralogia inedita per riscoprire le radici del melodramma italiano moderno: quattro opere, due compositori, due registi e un unico direttore d’orchestra danno forma all’ambiziosa apertura della Stagione d’Opera e di Balletto 2026/2027 del Teatro Regio. Giovedì 15 ottobre la Stagione si inaugura con il Festival Verismo, a partire dalle nuove produzioni di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Il ciclo prosegue fino al 22 novembre con La bohème di Leoncavallo e Iris di Mascagni, per un totale di 22 recite. Sul podio dell’Orchestra, del Coro e del Coro di voci bianche del Teatro Regio sale il Direttore musicale Andrea Battistoni. Le regie sono affidate a Daniele Menghini per le opere di Mascagni e a Francesco Micheli, al suo atteso debutto al Regio, per quelle di Leoncavallo. I Cori sono istruiti rispettivamente da Gea Garatti Ansini e Claudio Fenoglio.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it





ONE (WO)MEN SHOW

LU SANTO JULLARE FRANCESCO

Fino a domenica 1° novembre



Nel 2026 tre importanti ricorrenze uniscono San Francesco d’Assisi e Dario Fo: ottocento anni dalla morte del patrono d’Italia, tra i santi più noti e amati al mondo, cent’anni dalla nascita dell’attore e drammaturgo vincitore del Premio Nobel e dieci dalla sua scomparsa. Per questa occasione, il Teatro Stabile di Torino e il Teatro Stabile dell’Umbria coproducono il nuovo spettacolo dell’istrionico Matthias Martelli che dirige e interpreta il testo di Dario Fo e Franca Rame su San Francesco, racconto toccante e ironico di una storia divenuta un vero e proprio archetipo del nostro patrimonio narrativo.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

GIORGIA FUMO

Sabato 17 ottobre ore 20.30



"Out of Office" è il nuovo spettacolo dell'ingegnera, stand-up comedian, autrice e content creator Giorgia Fumo. Prima di dedicarsi professionalmente alla comicità ha trascorso tredici anni nelle aziende e nella market intelligence ed è proprio questa esperienza a diventare materia di uno spettacolo che trasforma l'ufficio contemporaneo in un irresistibile campionario umano. PowerPoint e burnout, call infinite e fogli Excel, post motivazionali su LinkedIn, manager che dichiarano di “lavorare con le persone”, battaglie per l’aria condizionata. Dopo il successo di Vita Bassa, che le è valso tra gli altri il Premio Satira Politica Forte dei Marmi e il Premio Antani nel 2024, Fumo conferma una comicità costruita sull'osservazione e su una rara capacità di riconoscere il dettaglio quotidiano nel quale tutti, inevitabilmente, finiscono per ritrovarsi. La regia è di Enrico Zaccheo.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it



TEATRO

FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI

Fino a domenica 18 ottobre



Torna il Festival delle Colline, con la direzione di Isabella Lagattolla e Federica Rosellini. In programma 13 giorni di fitta programmazione teatrale con molti artisti e artiste per la prima volta in Italia e tante prime nazionali.



INFO: Fondazione Teatro Piemonte Europa, fondazionetpe.it

UNA DELLE ULTIME SERE DI CARNOVALE

In replica fino al 25 ottobre. Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 16. Lunedì riposo. Sabato 24 ottobre la replica è in programma alle ore 20.45



Il testo di Carlo Goldoni è portato in scena da Valerio Binasco, attore protagonista e regista. Lo spettacolo celebra il teatro nella sua essenza: una commedia corale che intreccia sentimenti, matrimoni e addii in un'atmosfera malinconica e delicata, dove l'amore resiste alle difficoltà della vita e alla solitudine. Sullo sfondo di un carnovale che finisce nasce una riflessione lieve e profonda sui moti del cuore tra verità svelate e sottili illusioni.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

ANNI SENZA…

Mercoledì 14 ottobre ore 19 (repliche 11 novembre e 20 gennaio)

Storia a due voci tratta da "Anni senza vita al Cottolengo" di Roberto Tarditi e Piero Defilippi, pubblicato da Mimesis Edizioni, a cura di Ciro Tarantino e Samuele Pigoni. Per anni Roberto e Piero hanno vissuto all'interno di un'istituzione, in una quotidianità regolata da tempi, spazi e decisioni in gran parte stabiliti da altri. Da questa esperienza nasce il loro racconto: una testimonianza personale che ripercorre gli anni trascorsi al Cottolengo e il percorso che li ha portati a scegliere di vivere fuori dall'istituto. A dare voce al testo sono Barbara Altissimo ed Emanuela Currao, con la regia di Barbara Altissimo. La scena è essenziale: sono le parole e pochi semplici gesti a evocare luoghi, persone e situazioni, accompagnate da fotografie del Cottolengo di Torino degli anni '70. Le immagini diventano così frammenti di una memoria che riguarda non soltanto chi ha abitato quell’istituzione, ma anche il rapporto tra il Cottolengo e la città.

INFO: Fondazione Time2, corso Stati Uniti 62, euro 10, info@teatrodionisio.it

FRED DAL WHISKEY FACILE

Da giovedì 15 al 25 ottobre



I Folli rendono omaggio a Fred Buscaglione con un ritratto del cantautore – in bilico tra musica e teatro - tracciato dalle cinque più importanti donne della sua vita. Tutte interpretate dalla stessa attrice, Giovanna Rossi, queste cinque donne si avvicendano sul palco dove il fantasma di Fred - interpretato da Carlo Roncaglia - aleggia ancora, e fa le due cose che gli riuscivano meglio: cantare e bere. Non necessariamente in quest'ordine.

INFO: Teatro Studio Bunker, via Paganini 0/200, mail prenotazioni@accademiadeifolli.com, tel. 3456778879, www.accademiadeifolli.com

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

Venerdì 16 e sabato 17 ottobre ore 21

Un gruppo di amici di vecchia data: uscite, vacanze e confronti per risolvere i piccoli e grandi problemi quotidiani...e quella cena, come tante altre, in cui la loro amicizia dovrà fare i conti con la verità di ognuno. Una commedia brillante e divertente che cela diversi punti su cui riflettere. Regia di Antonello Driutti.

INFO: Piccolo Teatro Comico, via Mombarcaro 99/B, sito web www.teatrocostumitorino.it/punti-di-vista

I LEGNANESI

Sabato 17 ottobre ore 20.45 e Domenica 18 ottobre ore 15.30



Tra risate, musica, tradizione e l'irresistibile ironia lombarda, "Ricordi" ripercorre alcuni dei momenti più celebri e amati della storia della compagnia, trasformandoli in un grande omaggio al suo inconfondibile universo teatrale. Un'occasione speciale per ritrovare non solo la Famiglia Colombo – la mitica Teresa (Antonio Provasio), l’esuberante Mabilia (Enrico Dalceri) e l’intramontabile Giovanni (Italo Giglioli) –, ma anche tutti quei personaggi e quelle storie che sono entrati nella memoria del pubblico.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it

FREAKS & COMEDY

Sabato 17 ottobre ore 21.30

Lo spettacolo nato da un'idea di Enzo Polidoro e Didi Mazzilli, volti noti della comicità televisiva e teatrale, riunisce artisti dalla strana natura "freak", tra cui fenomeni da baraccone, guitti, acrobati, circensi, ballerini, maghi e commedianti. Il risultato è un mix che unisce satira, surrealismo e momenti di grande ilarità, in chiave assolutamente antidepressiva. Un ritorno al gioco puro, all'ilarità e alla follia circense. Una rivoluzione clown proposta come soluzione ai no tax, no pax, no vax, no sex, con uno show che promette un ritmo serratissimo, con una risata ogni dieci secondi.

INFO: Q77, corso Brescia 77, www.teatroq77.it





BAMBINI E FAMIGLIE

LE AVVENTURE DI CIPIDILLO

Sabato 17 e Domenica 18 ottobre ore 16.30



Protagonista è un piccolo grillo curioso che, nel guardarsi intorno, scopre un mondo in cui spesso si è pronti a giudicare gli altri per il loro aspetto, per come si vestono o perché non corrispondono a ciò che, secondo qualcuno, dovrebbero essere. In scena Alice De Bacco e Daniel Lascar danno vita a uno spettacolo che affronta i temi dell’inclusione e della diversità come valore, raccontando la possibilità di trasformare ciò che sembra impossibile in una nuova possibilità. Produzione della Fondazione TRG e creazione di Silvano Antonelli (dai 5 anni).

INFO: Teatro Ragazzi Trg, corso G. Ferraris 266, casateatroragazzi.it





CINEMA

L’ESTRANEA

Sabato 17 ottobre ore 21

Il regista Paolo Strippoli e l'attrice Jasmine Trinca saranno al Cinema Massaua dopo la proiezione de "L'Estranea" per rispondere alle domande del pubblico del Massaua Cityplex. La trama ruota attorno a una donna che si presenta all’improvviso a casa di sua figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea. Un segreto custodito troppo a lungo, che ora torna a reclamare il suo prezzo.

INFO: https://www.massauacityplex.it/

VIEW CONFERENCE

Fino al 16 ottobre

Ci sarà Brad Bird, regista e sceneggiatore Premio Oscar, che presenterà il nuovo film d’animazione Disney “Ray Gunn”, ma anche Andrew Jackson che in collegamento video parlerà degli effetti visivi di “The Odessey”, e poi ancora Jerome Chen, candidato all’Oscar per “Spider-Man: Brand New Day”, Matthew Butler e il team di Digital Domain che ha lavorato a “Disclosure Day”, il Premio Oscar Eric Saindon, tra i professionisti dietro “Avatar: Fire & Ashes”.Sono solo alcuni degli ospiti hollywoodiani di View Conference che si svolgerà a Torino dal 12 al 16 ottobre tra l’Its Ict di piazza dei Mestieri, le Ogr Torino e il Cinema Massimo.

INFO: https://www.viewconference.it

SCHEGGE

Dal 18 ottobre al 18 aprile

“Schegge”, la rassegna organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte, giunge quest’anno alla sua quinta edizione, che si svolgerà al CineTeatro Baretti. L’iniziativa, che si conferma un appuntamento cittadino ormai stabile e che negli anni si è conquistata un pubblico affezionato, sempre più numeroso e partecipe, presenterà anche nella nuova stagione un ciclo di sette appuntamenti cinematografici, a cadenza mensile e “fuori dagli schemi” sia per la particolare collocazione temporale sia per i contenuti proposti. Ogni matinée si concluderà con il consueto aperitivo offerto nel foyer del cinema, che permetterà al pubblico di proseguire in un contesto informale il dialogo con il relatore del mese. Come sempre, anche quest’anno ogni incontro sarà dedicato a un tema diverso, che verrà esplorato attraverso la proiezione di spezzoni e sequenze significative, frammenti e “schegge” di film di volta in volta commentati da un diverso ospite: un viaggio in compagnia di esperti per professione o per passione, che offre prospettive originali e inattese su autori, scuole, generi, rapporti del cinema con le altre arti e in cui agli interventi di chi lavora nel settore si affiancano quelli di chi, pur facendo un altro mestiere, coltiva competenze specifiche in virtù di un interesse personale.

INFO: www.aiacetorino.it





MOSTRE

LETIZIA BATTAGLIA E DAVIDE TRANCHINA

Fino al 7 febbraio e fino al 6 gennaio

A nuove mostre di CAMERA - Letizia Battaglia. L'opera 1970 -2020 e Davide Tranchina. Light-years Away. Entrambe curate da Walter Guadagnini, le due esposizioni inaugurano l'autunno di CAMERA nel segno della fotografia italiana con una grande retrospettiva dedicata a Letizia Battaglia, per riscoprirne lo sguardo intenso e profondamente umano capace di intrecciare ricerca artistica, impegno sociale e passione civile, e parallelamente, in Project Room, con la mostra personale di Davide Tranchina, tra gli autori più autorevoli della scena contemporanea.

INFO: www.camera.to

DI PADRE IN FIGLIO

Dal 15 ottobre al 17 gennaio 2027

Allo Spazio Scoperte, al primo piano della Galleria Sabauda, l’esposizione dal titolo Di padre in figlio. L’universo grafico di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, curata da Sofia Villano e organizzata in occasione del 300° anniversario della nascita di Giandomenico, ne documenta la straordinaria attività grafica accostata a quella paterna. Il percorso espositivo presenterà oltre 60 fogli, tra incisioni e disegni provenienti dal ricco fondo della Galleria Sabauda e dalle collezioni della Biblioteca Reale.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/



ART SITE FEST

Dal 14 ottobre al 20 novembre

La nuova stagione di Art Site Fest nasce da una rinnovata attenzione alla dimensione narrativa che pure abbiamo frequentato negli ultimi anni. Attraverso le arti visive, le installazioni site specific, gli incontri, le letture e gli spettacoli abbiamo cercato nel racconto il mezzo per dare voce ai luoghi. Dare forma autentica a storie, persone, spazi, idee è l'intento che ha — e deve avere — ogni espressione culturale, oltre ogni confine disciplinare. Questo perché ogni narrazione presuppone una relazione, a cominciare tra chi dice e chi ascolta. Ogni comunità trova alimento nelle storie che ne sono le radici. Attraverso una rassegna che raccoglie contributi diversi, dalle arti, al teatro, dalla performance, alla musica, ci fa piacere esplorare forme di racconto che non risiedono più esclusivamente nel testo scritto, ma che si fanno voce, immagini, suoni, mondi da abitare.

INFO: https://artsitefest.it/

IL CORPO DELLA CITTÀ

Dal 15 ottobre al 22 febbraio 2027

La mostra a Palazzo Madama racconta un secolo di storia torinese attraverso il corpo: rappresentato, vestito, disciplinato, liberato e trasformato dalle profonde evoluzioni della società moderna. In ideale continuità con la mostra MonumenTo. La forma della memoria, il progetto propone un punto di vista originale attraverso il quale osservare l’evolversi della città attraverso il corpo, inteso non soltanto come soggetto artistico, ma come spazio in cui si riflettono i cambiamenti sociali, economici e culturali, luogo ideale di intersezione fra moda, arte e trasformazioni urbane. Attraverso dipinti, sculture, abiti, fotografie, manifesti, documenti, il percorso espositivo accompagna il visitatore in un percorso scandito dalle grandi Esposizioni, a partire dall’Esposizione Generale Italiana del 1884 fino alla grande mostra di Italia 61, e propone una riflessione sulla città come organismo vivente, in continua trasformazione, e sul corpo come luogo in cui i cambiamenti della modernità diventano visibili.

INFO: www.palazzomadamatorino.it

JESSICA LANGE

Fino al 7 febbraio 2027

Le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ospitano dal 7 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 la mostra STILL IMAGE. Fotografie di Jessica Lange, a cura di Anne Morin. La mostra, attraverso una selezione di oltre 200 immagini, ripercorre quasi trent’anni di ricerca fotografica, restituendo lo sguardo intenso, poetico e profondamente umano dell’autrice. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso otto sezioni tematiche, in gran parte inedite, concentrandosi in modo particolare sulle fotografie realizzate a partire dalla fine degli anni Novanta, in cui sensibilità artistica e attenzione documentaria rivelano uno sguardo profondo e malinconico sul mondo contemporaneo. Cuore della mostra è il ciclo dedicato alla Highway 61, la celebre strada che attraversa gli Stati Uniti da nord a sud, dal Minnesota, terra natale dell’artista, fino a New Orleans. In queste immagini in bianco e nero, caratterizzate da una grana marcata e da forti contrasti, Lange costruisce un racconto dell’America rurale fatto di silenzi, atmosfere sospese e dettagli carichi di significato.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/still-image-fotografie-di-jessica-lange/

GIORGIO GRIFFA ZHANG ENLI

Fino al 28 gennaio

La Fondazione Giorgio Griffa presenta dall’8 ottobre 2026 al 28 gennaio 2027, Giorgio Griffa Zhang Enli, una mostra dedicata alla pittura e al suo rapporto con una realtà in continuo mutamento. Realizzata in collaborazione con Xavier Hufkens, galleria con sede a Bruxelles che rappresenta entrambi gli artisti, la mostra mette in dialogo Giorgio Griffa e Zhang Enli, due protagonisti della pittura contemporanea appartenenti a generazioni e contesti culturali differenti, accomunati da una stessa concezione della pittura come processo aperto, non interamente governato dalla volontà dell’artista. Il percorso riunisce una selezione di opere recenti, realizzate da Giorgio Griffa tra il 2019 e il 2023 e da Zhang Enli tra il 2025 e il 2026. I lavori si alternano nello spazio costruendo una sequenza di ritmi, corrispondenze e discontinuità, in un confronto che attraversa Oriente e Occidente, segno e colore, gesto e meditazione, vuoto e pieno.

INFO: www.fondazionegiorgiogriffa.org

LUCA CAMPIGOTTO. WANDERING EUROPE

Fino al 7 febbraio

Intesa Sanpaolo apre al pubblico fino al 7 febbraio 2027, alle Gallerie d'Italia – Torino, la mostra Luca Campigotto. Wandering Europe, a cura di Walter Guadagnini. Un viaggio attraverso l'Europa contemporanea firmato da uno dei maggiori interpreti della fotografia di paesaggio, capace di restituire, con immagini di straordinaria intensità visiva, la complessità di un continente in continua trasformazione, sospeso tra memoria e futuro, natura e intervento dell'uomo, identità locali e storia comune. L'esposizione rappresenta un nuovo capitolo della rassegna "La Grande Fotografia Italiana", ideata e curata da Roberto Koch, con cui le Gallerie d'Italia di Torino rendono omaggio ai grandi maestri della fotografia italiana contemporanea. Dopo Lisetta Carmi (2022), Mimmo Jodice (2023), Antonio Biasiucci (2024) e Olivo Barbieri (2025), il progetto prosegue con Luca Campigotto, autore che ha costruito la propria ricerca artistica attorno al tema del viaggio, raccontando città, paesaggi e territori attraverso uno sguardo insieme contemplativo e profondamente contemporaneo.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/torino/

ATELIÈR DEI MODERNI

Fino al 14 febbraio

Il progetto biennale che vede il Consorzio coinvolto nel dialogo con alcune istituzioni culturali francesi continua con una mostra di grande attrazione basata sulle collezioni del Museo di BeauxArts di Lione. Sessanta opere raccontano il Novecento attraverso i suoi protagonisti e il luogo in cui tutto ha avuto origine: l’atelier. La mostra Atelier dei Moderni. Matisse, Braque, Picasso, Bacon propone un affascinante viaggio attraverso la pittura del Novecento, esplorando l’evoluzione dell’arte moderna europea. Attraverso una selezione di opere di maestri assoluti come Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, André Derain, Jean Dubuffet, Wifredo Lam, Hans Hartung, Simon Hantaï, Francis Bacon e molti altri, il percorso espositivo mette in luce le profonde trasformazioni del linguaggio artistico del secolo scorso: dalla ricerca della purezza delle forme e del colore fino alle tensioni drammatiche dell’Espressionismo e dell’arte figurativa postbellica. Atelier dei Moderni rappresenta un’occasione imperdibile per cogliere gli aspetti della libertà creativa e della rivoluzione estetica che hanno segnato l’arte del Novecento.

INFO: https://lavenaria.it/evento/atelier-dei-moderni/

LA PRIMA MOSTRA DOPO LA FINE DEL MONDO

Fino al 17 ottobre

Il MAU – Museo d’Arte Urbana di Torino presenta La Prima Mostra Dopo La Fine Del Mondo, una personale di LABADANzky che si svolgerà nella Galleria del MAU, in via Rocciamelone 7/c, negli spazi antistanti e in piazza Moncenisio, dove sarà posta un’installazione site-specific realizzata appositamente per dialogare con il contesto urbano di Borgo Vecchio Campidoglio. La ricerca di LABADANzky (Genova) si concentra sulla realizzazione di opere diverse - installazioni, anche monumentali, sculture, dipinti e figure antropomorfe - la cui materia prima è costituita da oggetti che hanno esaurito la funzione per la quale erano stati prodotti. Tra questi, tecnologie obsolete, vecchi elettrodomestici, arredi urbani dismessi, cartelli, imballaggi e componenti industriali sottratti allo scarto. Proprio attraverso il riuso e la trasformazione dei materiali, l’artista riflette sulle contraddizioni della società contemporanea e ne mette in discussione alcuni meccanismi, specie quelli legati alla produzione massificata e alla mercificazione. Le opere interrogano così il pubblico sul valore attribuito agli oggetti e sul momento in cui qualcosa smette di essere considerato utile per diventare rifiuto.

INFO: https://www.museoarteurbana.it/

GIOVANNI TERMINI. LA FORMA DEL NON DETTO

Fino al 31 gennaio 2027

Giovanni Termini è il primo artista ospite nella nuova sede del Museo Ettore Fico. La mostra "La forma del non detto" sarà aperta dal 24 settembre al 31 gennaio 2027. La sua ricerca si concentra su una ridefinizione della scultura, intesa non come organizzazione di volumi statici, ma come combinazione di forme in espansione. I media da lui utilizzati, consistono in oggetti quotidiani provenienti dai contesti più diversi e realizzati con materiali differenti: legno, acciaio, vetro, tubi da ponteggio che dialogano fra loro per affermare il primato della materia e della forma. Gli oggetti, accostati in modo contrastante, coinvolgono lo spettatore sia fisicamente sia mentalmente e le installazioni che realizza trasmettono uno spaesamento ironico o paradossale invitando il pubblico a fermarsi e a riflettere, mettendo in relazione la solidità delle strutture con l’insicurezza dell’esistenza.

INFO: https://www.museofico.it/

LUIGI MOTTURA. ATMOSFERE E SEGRETI CIFRATI

Fino al 13 novembre

“Questa mostra nasce dall’attenzione e dalla generosità di Luigi verso i più deboli e meno fortunati, con l’obiettivo di donare attraverso i suoi quadri un aiuto concreto ai tanti progetti che 1 Caffè ETS realizza ogni giorno”: sono le parole di Vittoria e Zeno Mottura, che hanno deciso di affidare le opere di Luigi a 1 Caffè ETS, trasformando la sua eredità artistica in un gesto capace di generare valore per gli altri. Dal 23 settembre al 13 novembre, infatti, il Villino Caprifoglio di Torino ospita “Luigi Mottura. Atmosfere e segreti cifrari”, la mostra dedicata all’artista torinese, le cui opere saranno destinate a chi sceglierà di sostenere 1 Caffè ETS con una donazione, contribuendo ai progetti delle 52 realtà non profit italiane che l’ente accompagnerà nel corso del 2027.

INFO: https://www.1caffe.org

GILLO PONTECORVO

Fino al 5 aprile

A vent'anni dalla scomparsa di Gillo Pontecorvo e a sessant'anni dal Leone d’oro assegnato alla Battaglia di Algeri, il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica al grande regista una mostra esclusiva che mette in valore l’Archivio Gillo Pontecorvo, donato dalla famiglia al Museo e oggi uno dei più importanti fondi documentari dedicati a un autore del cinema italiano. Da questo straordinario patrimonio prende forma Gillo Pontecorvo. Una battaglia dopo l'altra, a cura di Mauro Genovese con Caterina Massignani, in programma al piano di accoglienza della Mole Antonelliana dal 16 settembre 2026 al 5 aprile 2027. La mostra è un'immersione nel laboratorio creativo, intellettuale e civile del regista, resa possibile da un archivio di eccezionale completezza che documenta ogni tappa della sua molteplice attività: dagli anni della Resistenza all'esperienza giornalistica, dalla genesi dei suoi capolavori cinematografici ai progetti culturali dell'ultima parte della sua vita.

INFO: www.museocinema.it

WORLD PRESS PHOTO

Fino al 13 dicembre

La mostra presenta i risultati del 69° World Press Photo Contest, il prestigioso concorso internazionale organizzato dalla World Press Photo Foundation, punto di riferimento del fotogiornalismo mondiale dal 1955. Ogni anno il concorso premia i migliori fotografi professionisti e documentaristi che, attraverso immagini di straordinaria forza narrativa, raccontano gli eventi, le sfide e le trasformazioni che hanno segnato l’anno precedente. Negli spazi dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino sono esposte 144 fotografie realizzate dai 42 autori premiati, selezionati tra 57.376 immagini presentate da 3.747 fotografi provenienti da 141 Paesi. Le opere sono state valutate da giurie regionali indipendenti e successivamente esaminate da una giuria globale, secondo un rigoroso processo di selezione basato su eccellenza visiva, qualità del racconto giornalistico e pluralità delle prospettive.

INFO: https://www.worldpressphototorino.it

CARS MOTORI RUGGENTI

Fino al 31 gennaio

A vent’anni dall’uscita del primo film della trilogia - CARS: MOTORI RUGGENTI - e in occasione della release nelle sale italiane il 17 settembre di Cars: Motori Ruggenti – 20 anni, fino al 31 gennaio il Museo Nazionale dell’Automobile ospita Saetta McQueen, la matricola più promettente di tutta la storia della Piston Cup. Tra le vetture da competizione della Collezione del Museo - unica nel suo genere - uno speciale allestimento dedicato all’universo Disney e Pixar accoglieun’automobile da corsa rossa, veloce e ambiziosa, riconoscibile dal numero 95: è Saetta McQueen, la stella delle corse che ha conquistato generazioni di spettatori.

INFO: www.museoauto.com



FAN HO

Fino al 10 gennaio

La mostra Fan Ho. Il maestro della fotografia di Hong Kong presenta cento fotografie dedicate a uno dei più importanti fotografi asiatici del Novecento. Attraverso immagini realizzate tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il percorso espositivo racconta la visione unica con cui Fan Ho (1931-2016) ha interpretato la vita urbana di Hong Kong, trasformando strade, mercati e vicoli in scenari di grande forza poetica. Nato a Shanghai e trasferitosi a Hong Kong all’età di diciotto anni, Fan Ho ha saputo cogliere l’anima più autentica della città, concentrandosi sulle persone comuni: lavoratori, venditori ambulanti, bambini e passanti che animano il tessuto urbano. Le sue fotografie vanno oltre la documentazione, restituendo immagini sospese nel tempo che raccontano la dignità, la fatica e la resilienza della vita quotidiana. Tra le opere esposte figurano alcuni dei suoi scatti più iconici, come Approaching Shadow e Street Scene, esempi emblematici di una ricerca capace di unire sensibilità umana e perfezione formale.

INFO: https://www.operabarolo.it/

PAESAGGI DA SOGNO/DREAMSCAPES

Fino al 29 novembre

Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino presenta Paesaggi da sogno / Dreamscapes, una mostra esclusiva dedicata alla celebre serie Le 53 stazioni della Tōkaidō di Utagawa Hiroshige, tra i massimi capolavori dell’arte giapponese dell’Ottocento e parte della UniCredit Art Collection, concessa in comodato gratuito al Museo. Il percorso espositivo riunisce 36 stampe della serie, proponendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di restituire il carattere suggestivo e quasi cinematografico di quel “mondo fluttuante” che ha reso celebre l’opera di Hiroshige. Ad arricchire la narrazione, una selezione di oggetti e testimonianze della cultura materiale dell’epoca permette di approfondire l’esperienza del viaggio nel Giappone tra XVIII e XIX secolo.

INFO: https://www.maotorino.it/it

GIACOMO PUCCINI: MUSICA, CINEMA E STORIA

Fino al 25 ottobre

Un nuovo capitolo nel viaggio alla scoperta della Regina Margherita, nell'anno delle celebrazioni per il centenario della morte della sovrana di casa Savoia. Alla Palazzina di Stupinigi fino al prossimo 25 ottobre si potrà comprendere meglio il rapporto tra Margherita, la musica e il cinema. Questo è possibile grazie all’esposizione Giacomo Puccini: musica, cinema e storia allestita nella Galleria di Levante della residenza sabauda del Comune di Nichelino. La mostra nasce dall’intento di riportare alla luce il rapporto, poco conosciuto ma significativo, tra la prima regina d’Italia e il compositore. Fu infatti la Regina Margherita a sostenere economicamente gli studi del giovane Puccini, consentendogli di trasferirsi da Lucca a Milano per frequentare il Conservatorio. Un gesto che testimonia l’attenzione della sovrana per la formazione culturale e artistica del Paese.

INFO: https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-di-stupinigi

MARGHERITA PRIMA REGINA D'ITALIA

Fino al 6 gennaio

La mostra ai Musei Reali "Margherita, prima Regina d’Italia. Storia, cultura e stile tra Biblioteca e Palazzo Reale" è un dossier a cura di Lorenza Santa, Fabio Uliana e Maria Luisa Ricci che presenterà in Biblioteca Reale una serie di volumi, documenti e fotografie, per la maggior parte inediti, a testimoniare la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica; saranno esposti anche doni preziosi e singolari, provenienti da tutta Italia, a confermare la popolarità della regina e, al contempo, l’affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle.

INFO: https://museireali.beniculturali.it

LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI

Fino al 14 febbraio 2027

Oltre 50 modelli in legno di rovere tratti dai codici di Leonardo Da Vinci sono esposti a Palazzo Barolo. Meccanismi fatti di specchi, rotelle, ingranaggi con cui il pubblico potrà interagire avvicinandosi così agli studi condotti dal genio toscano. Macchine dedicate ai grandi temi che lo appassionarono per tutta la vita: il volo, la guerra, l’ingegneria civile, l’idraulica, la meccanica, l’anatomia. Anticipazioni di invenzioni e scoperte che sarebbero diventate realtà soltanto secoli più tardi. Una mostra che permette di scoprire persino il Leonardo “uomo comune”, quello che segna le spese quotidiane mentre inventa il palombaro con guanto palmato e respiratore, elabora la vite aerea che anticiperà l’elicottero moderno, immagina il paracadute, progetta il ponte girevole, la sega idraulica, il prototipo di carro armato, il battello a pale, il cuscinetto a sfera e l’elemento a catena che ancora oggi anima le nostre biciclette. Ogni macchina è costruita secondo una rigorosa fedeltà storica da Paolo Tarchiani. La lavorazione è interamente artigianale, con materiali d’epoca – legno, cotone, ottone, ferro, corda – e finiture curate, mentre l’elaborazione tecnica è sviluppata al computer per calcolare proporzioni e meccanismi con precisione assoluta.

INFO: https://lamostradileonardo.com

MUSEO DEL SERIAL KILLER

Fino a ottobre 2026

Dai serial killer americani come Ed Gein, appena riportato alla ribalta dalla recente serie Netflix "Monster", fino alla cronaca italiana con Leonarda Vincenza Giuseppa Cianciulli, la cosiddetta “Saponificatrice di Correggio”. Sono alcuni dei dieci casi di assassini seriali passati alla storia per la loro crudeltà ed efferatezza che sono raccontati nel nuovo Museo del Serial Killer in via Arcivescovado 9.

INFO: https://www.museoserialkiller.com/torino