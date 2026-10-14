Raccontare il presente nei luoghi del passato: al via la 12^ edizione di Art Site Fest

Fare storie, Fare mondi. È il titolo della 12^ edizione di Art Site Fest, la rassegna dedicati ai linguaggi della contemporaneità nei luoghi della storia.

Fino al 20 novembre un mese di installazioni site specific, concerti, performance teatrali, incontri e reading che si svolgeranno nelle location simbolo del patrimonio cittadino: il Museo del Risorgimento, la Gam, l’Archivio di Stato di Torino, il Museo Regionale di Scienze Naturali, l’Accademia dell'Agricoltura, il Museo della Frutta e il Polo culturale "Le Rosine”.

“La nuova stagione di Art Site Fest nasce da una rinnovata attenzione alla dimensione narrativa che pure abbiamo frequentato negli ultimi anni- spiega il direttore artistico Domenico Papa -. Superando i confini disciplinari, abbiamo cercato nella costruzione di storie, il mezzo per dare vita ai luoghi e senso all'esperienza che ne facciamo” dichiara Domenico Maria Papa, Direttore artistico di Art Site Fest -. Ogni forma d'arte è essenzialmente dialogica. Nasce dall'incontro e dallo scambio di esperienze. E all'esperienza, da sempre, noi umani, diamo la forma di una storia”.





Un'edizione pensata per e con i luoghi che la ospitano, con la partecipazione di un parterre di scrittori, artisti, musicisti e attorı di grande talento.

Tutti gli eventi di Art Site Fest sono ad accesso gratuito.

Per info e programma: www.artsitefest.it