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Scuola e formazione | 15 ottobre 2026, 15:16

Santa Rita fa festa tra i banchi: 50 anni per la Scuola Sinigaglia

La struttura di corso Sebastopoli 258 organizza per il 26 ottobre una giornata di celebrazioni

Santa Rita fa festa tra i banchi: 50 anni per la Scuola Sinigaglia

Una campanella speciale. E' quella che suonerà il prossimo 26 ottobre, a partire dalle 17, in corso Sebastopoli 258. Si tratta del luogo che per decenni ha accolto e istruito tante generazioni di ragazzi del quartiere Santa Rita: la Scuola Sinigaglia.

L'occasione sarà la celebrazione per i 50 anni dell'istituto scolastico. "Mezzo secolo di traguardi e crescita", come recita lo slogan diffuso dagli organizzatori.

La giornata di lunedì 26 sarà scandita dai saluti istituzionali, ma anche da racconti, memorie e ricordi (con il passato della scuola che incontra il suo presente). E ancora: interviste e talk, insieme alle musiche di Radio Sinigaglia Live.

Per l'occasione si esibirà anche il coro d'istituto con l'esecuzione del brano tradizionale "La Bergera", seguita da un momento di danza. E sempre pensando allo scorrere del tempo, l'appuntamento sarà l'occasione per allestire una "capsula del tempo": studenti e insegnanti racchiuderanno pensieri, messaggi e oggetti simbolo in una custodia che, una volta chiusa, sarà riaperta soltanto nei decenni a venire.

Sarà anche inaugurato il murales del Cinquantennale, realizzato dai ragazzi e poi la festa proseguirà con un momento conviviale.

Massimiliano Sciullo

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