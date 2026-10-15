Una campanella speciale. E' quella che suonerà il prossimo 26 ottobre, a partire dalle 17, in corso Sebastopoli 258. Si tratta del luogo che per decenni ha accolto e istruito tante generazioni di ragazzi del quartiere Santa Rita: la Scuola Sinigaglia.
L'occasione sarà la celebrazione per i 50 anni dell'istituto scolastico. "Mezzo secolo di traguardi e crescita", come recita lo slogan diffuso dagli organizzatori.
La giornata di lunedì 26 sarà scandita dai saluti istituzionali, ma anche da racconti, memorie e ricordi (con il passato della scuola che incontra il suo presente). E ancora: interviste e talk, insieme alle musiche di Radio Sinigaglia Live.
Per l'occasione si esibirà anche il coro d'istituto con l'esecuzione del brano tradizionale "La Bergera", seguita da un momento di danza. E sempre pensando allo scorrere del tempo, l'appuntamento sarà l'occasione per allestire una "capsula del tempo": studenti e insegnanti racchiuderanno pensieri, messaggi e oggetti simbolo in una custodia che, una volta chiusa, sarà riaperta soltanto nei decenni a venire.
Sarà anche inaugurato il murales del Cinquantennale, realizzato dai ragazzi e poi la festa proseguirà con un momento conviviale.
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Scuola e formazione | 15 ottobre 2026, 15:16
Santa Rita fa festa tra i banchi: 50 anni per la Scuola Sinigaglia
La struttura di corso Sebastopoli 258 organizza per il 26 ottobre una giornata di celebrazioni
Una campanella speciale. E' quella che suonerà il prossimo 26 ottobre, a partire dalle 17, in corso Sebastopoli 258. Si tratta del luogo che per decenni ha accolto e istruito tante generazioni di ragazzi del quartiere Santa Rita: la Scuola Sinigaglia.