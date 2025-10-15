Tremendo scontro auto-moto a San Maurizio Canavese: perde la vita un 32enne

Ancora sangue e vittime sulle strade del Torinese. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 15 ottobre, per un grave incidente stradale avvenuto a San Maurizio Canavese.

Inutili i tentativi di rianimarlo dei sanitari del 118

Il sinistro, avvenuto in via Fate bene fratelli 122, ha coinvolto un'auto (Fiat Doblò) e una moto (Yamaha 600), che sopraggiungeva dalla stessa direzione ed era in fase di sorpasso. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elicottero del servizio regionale di elisoccorso.

Il personale sanitario ha tentato di rianimare il paziente che però purtroppo è deceduto: la vittima è un uomo di 32 anni.