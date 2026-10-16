Donne, Finanza e Futuro: al Castello di Carrù un confronto sull’autonomia economica femminile

L’indipendenza economica come strumento di libertà, consapevolezza e partecipazione attiva alla società. È stato questo il filo conduttore dell'incontro “Donne, Finanza e Futuro”, promosso da BCC Alpi Marittime in collaborazione con iDEE – Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, con il patrocinio della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria.

L'appuntamento, ospitato giovedì 15 ottobre nella Sala Filippi del Castello di Carrù, sede della Banca, ha rappresentato un'occasione di riflessione e confronto sul rapporto tra donne ed economia, sull'importanza dell'educazione finanziaria e sulle opportunità di crescita personale e professionale legate a una maggiore autonomia nelle scelte economiche.

Un tema di grande attualità, che coinvolge non soltanto la gestione del risparmio e la pianificazione del proprio futuro, ma anche la possibilità di costruire percorsi di indipendenza, valorizzare le competenze e contribuire pienamente allo sviluppo delle comunità.

Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali di Domenico Massimino, Presidente di BCC Alpi Marittime, Elia Dogliani, Presidente della Federazione BCC Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria e Giuseppe Peirotti, Direttore Generale della Banca.

Al centro degli interventi introduttivi, il ruolo del Credito Cooperativo nella promozione di una cultura economica inclusiva e accessibile, capace di accompagnare le persone nelle scelte finanziarie e di favorire una partecipazione sempre più consapevole alla vita economica e sociale.

Il confronto è proseguito con il contributo di Teresa Fiordelisi, Presidente dell'Associazione iDEE, dedicato al valore dell'indipendenza economica femminile, quale elemento fondamentale per una concreta parità di opportunità.

A seguire, Sara Reggio, Segretaria Generale dell'Associazione iDEE, ha presentato il volume “Alfabetizzazione finanziaria ed emancipazione economica. L'orizzonte di giovani e donne”, offrendo ulteriori spunti di riflessione sul legame tra conoscenza finanziaria, autonomia decisionale e possibilità di costruire il proprio futuro.

La seconda parte dell'incontro ha dato spazio alle testimonianze di quattro donne impegnate in differenti realtà imprenditoriali e professionali, protagoniste di una tavola rotonda moderata da Zaira Mureddu, giornalista de La Stampa e Provincia Granda.

A condividere le proprie esperienze sono state Cristina Massucco, Amministratrice Delegata di Massucco T. S.r.l. di Cuneo; Raffaella Vitale, Direttrice della Cooperativa Sociale Interactive di Torino; Valentina Mellano, CEO di Nord Ovest S.p.A. di Cuneo; e Patrizia Veglia, Amministratrice del Centro Medico Carrucese di Carrù.

Quattro percorsi differenti, accomunati dal valore delle competenze, dalla capacità di assumere responsabilità e dalla volontà di costruire e sviluppare progetti professionali.

Le testimonianze hanno permesso di portare il dibattito su un piano concreto, mettendo in relazione le scelte economiche con le esperienze personali, le sfide professionali e le opportunità offerte dal territorio.

Con “Donne, Finanza e Futuro”, BCC Alpi Marittime ha voluto offrire uno spazio di dialogo tra istituzioni, mondo bancario e realtà imprenditoriali, contribuendo a mantenere alta l'attenzione su un tema che riguarda l'intera società: costruire condizioni nelle quali ogni donna possa scegliere, progettare e realizzare il proprio futuro con maggiore libertà e consapevolezza.

Promuovere la consapevolezza economica significa, infatti per BCC Alpi Marittime, investire nelle persone e nel futuro delle comunità, in piena coerenza con i valori di mutualità, prossimità e responsabilità sociale che caratterizzano il Credito Cooperativo.