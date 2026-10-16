Mercato delle Cavagne di Torre Pellice: via i furgoni per fare spazio ai clienti

Novità in arrivo per il tradizionale Mercato delle Cavagne di Torre Pellice del mercoledì e del venerdì mattino. Accanto all’ala, lungo corso Gramsci, i furgoni degli ambulanti non potranno più parcheggiare per lasciare spazio alle auto dei clienti.

La modifica fa parte di un progetto di rivalutazione dell’area, annunciato dalla sindaca Maurizia Allisio e concordato con la Polizia locale: “Per accedere ai banchi spesso bisogna fare una ‘corsa ad ostacoli’ tra i furgoni parcheggiati lungo la strada. È quindi necessario riorganizzare la sosta per rendere l’area più accessibile”.

Gli agricoltori potranno rimanere in sosta lungo la via solo dalle 6 alle 8: “Sarà autorizzato infatti il carico e scarico ma poi dovranno spostare il loro mezzo nella zona dietro all’ala che è demaniale e dove gli sarà consentito lasciare parcheggiato il loro mezzo”.

L’area liberata dai furgoni potrà essere usata dagli automobilisti: “Si tratta di 3 o 4 stalli a disco orario di cui potranno usufruire per un’ora i clienti del mercato del vicino supermercato”.

La riorganizzazione è prevista prima di Natale: “Affiggeremo anche un cartello con la denominazione Mercato delle Cavagne perché si tratta di un servizio storico di Torre Pellice”.